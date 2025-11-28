Protecció Civil: els herois de Puigcerdà
L'equip de voluntaris que surt al carrer per ajudar en la gestió de la vila quan és necessari faci calor o temperatues gèlides rep el reconeixement de la Generalitat
Puigcerdà té en el seu grup de voluntaris de Protecció Civil el seu equip d’herois, un dels punts forts en matèria d’atenció ciutadana i resposta davant situacions crítiques. Els voluntaris hi son quan fan falta. Faci calor o temperatues gèlides, el grup surt al carrer. Arran d'aquesta filosofia de servei, l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil ha rebut recentment un reconeixement públic per la seva actuació durant els talls de carreteres provocats per la vaga d’agricultors del febrer de l’any passat, una intervenció que va resultar decisiva per atendre les persones atrapades als accessos viaris i garantir-ne la seguretat.
La distinció posa en valor la col·laboració activa i coordinada de l’entitat amb la Direcció General de Protecció Civil en un escenari de gran complexitat operativa. La resposta ràpida i eficaç dels voluntaris va permetre donar suport immediat a la ciutadania afectada pels bloquejos, facilitant assistència i informació en moments d’alta tensió i dificultats de mobilitat.
En representació del consistori, la regidora de Seguretat i Mobilitat, Cristina Deulofeu, va assistir a l’acte de lliurament del guardó per traslladar personalment el suport i l’agraïment de l’Ajuntament als membres de l’associació. La seva presència va servir també per reconèixer de prop una feina discreta però constant, que reforça el dia a dia del municipi.
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Puigcerdà és una entitat de voluntariat municipal reconeguda oficialment per la Generalitat. Els seus membres reben formació específica a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i desenvolupen tasques de prevenció, suport i actuació en emergències, així com en dispositius de seguretat durant actes culturals, esportius i festius.
Al llarg dels darrers anys, el cos ha intervingut en episodis de meteorologia adversa, en operatius especials de trànsit, durant situacions de crisi sanitària i en nombrosos altres serveis en coordinació amb la Policia Local, els Bombers i els serveis sanitaris. La seva presència s’ha convertit en un element clau del sistema de protecció i resposta del municipi.
Des del consistori s’ha volgut felicitar públicament tots els integrants de l’associació pel guardó rebut i destacar-ne el compromís, la vocació de servei i la implicació amb la població. Puigcerdà compta, amb ells, amb un equip sempre disponible, preparat per ser allà on faci falta.
- Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
- L'alcalde de Manresa és el setè amb el sou més elevat de Catalunya
- La Catalunya Central es prepara per a la campanya de nevades reforçant la coordinació: «L'estratègia consisteix a anticipar-nos»
- Núria Parlon: 'Les rates es menjaven les instal·lacions del parc de Bombers de la Catalunya Central
- El millor formatge de búfala del món fet a Moià, nascut d’uns inicis difícils: 'Ens costava molt de vendre
- Dos incidents a la C-16 en sis minuts de diferència
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada