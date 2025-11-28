Puigcerdà: llum verda a l'urbanització del Pla de Rigolisa
Una reordenació del sòl permetrà fer nous equipaments, habitatges protegits, ampliar l'hospital i la construcció d’una pista d’atletisme
L’Ajuntament de Puigcerdà ha aprovat la modificació del pla urbanístic que afecta el Pla de Rigolisa i una part del Mas dels Estornells, un pas definitiu que permet desencallar projectes pendents i obrir noves perspectives per al creixement del municipi. Aquesta modificació inclou la reordenació dels usos del sòl per habilitar nous equipaments, sòl per habitatges protegits i serveis públics.
Amb l’acord aprovat, s’obre la possibilitat d’ampliar l’Hospital de Cerdanya i d’activar projectes clau com la construcció d’una pista d’atletisme reglamentària. Segons l’Ajuntament, aquesta serà la primera de la seva mena a l’Alt Pirineu i l’Aran, i miraria de donar resposta a la creixent demanda d’equipaments esportius a la vila i la comarca.
Un altre objectiu de la requalificació és facilitar la construcció d’habitatges protegits. L’Ajuntament projecta utilitzar els nous terrenys per ampliar l’oferta d’habitatge social, una urgència per a molts joves, famílies i treballadors de la zona davant de la manca històrica de pisos assequibles a Puigcerdà.
La modificació afecta els sectors urbans SUrD 38 (Pla de Rigolisa) i SUrD 50 (Mas dels Estornells), en una àrea situada al nord del nucli urbà, entre l’Hospital de Cerdanya i la zona esportiva municipal. Els informes tècnics i mediambientals favorables han fet possible que l’expedient avanci cap a la seva tramitació definitiva a la Comissió d’Urbanisme.
Amb aquest pas, el consistori pretén desencallar projectes que feia anys que estaven aturats i donar resposta a necessitats de serveis, habitatge i equipaments. L’impacte d’aquest creixement urbanístic podria marcar un punt d’inflexió per a Puigcerdà: un model més complet i adaptat a les necessitats actuals dels veïns.
- L'alcalde de Manresa és el setè amb el sou més elevat de Catalunya
- La Catalunya Central es prepara per a la campanya de nevades reforçant la coordinació: «L'estratègia consisteix a anticipar-nos»
- Núria Parlon: 'Les rates es menjaven les instal·lacions del parc de Bombers de la Catalunya Central
- El millor formatge de búfala del món fet a Moià, nascut d’uns inicis difícils: 'Ens costava molt de vendre
- Dos incidents a la C-16 en sis minuts de diferència
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
- Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada