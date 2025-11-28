Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Puigcerdà: llum verda a l'urbanització del Pla de Rigolisa

Una reordenació del sòl permetrà fer nous equipaments, habitatges protegits, ampliar l'hospital i la construcció d’una pista d’atletisme

La zona del Pla de Rigolisa que creixerà urbanísticament

La zona del Pla de Rigolisa que creixerà urbanísticament / MIQUEL SPA

Miquel Spa

Miquel Spa

Puigcerdà

L’Ajuntament de Puigcerdà ha aprovat la modificació del pla urbanístic que afecta el Pla de Rigolisa i una part del Mas dels Estornells, un pas definitiu que permet desencallar projectes pendents i obrir noves perspectives per al creixement del municipi. Aquesta modificació inclou la reordenació dels usos del sòl per habilitar nous equipaments, sòl per habitatges protegits i serveis públics.

Amb l’acord aprovat, s’obre la possibilitat d’ampliar l’Hospital de Cerdanya i d’activar projectes clau com la construcció d’una pista d’atletisme reglamentària. Segons l’Ajuntament, aquesta serà la primera de la seva mena a l’Alt Pirineu i l’Aran, i miraria de donar resposta a la creixent demanda d’equipaments esportius a la vila i la comarca.

Un altre objectiu de la requalificació és facilitar la construcció d’habitatges protegits. L’Ajuntament projecta utilitzar els nous terrenys per ampliar l’oferta d’habitatge social, una urgència per a molts joves, famílies i treballadors de la zona davant de la manca històrica de pisos assequibles a Puigcerdà.

La modificació afecta els sectors urbans SUrD 38 (Pla de Rigolisa) i SUrD 50 (Mas dels Estornells), en una àrea situada al nord del nucli urbà, entre l’Hospital de Cerdanya i la zona esportiva municipal. Els informes tècnics i mediambientals favorables han fet possible que l’expedient avanci cap a la seva tramitació definitiva a la Comissió d’Urbanisme.

Amb aquest pas, el consistori pretén desencallar projectes que feia anys que estaven aturats i donar resposta a necessitats de serveis, habitatge i equipaments. L’impacte d’aquest creixement urbanístic podria marcar un punt d’inflexió per a Puigcerdà: un model més complet i adaptat a les necessitats actuals dels veïns.

