El forfet d'esquí es compra des del sofà, fent scroll
Un treball premiat en el Master de Màrqueting de la UdL que agafa de referent l'estació de la Molina posa l'accent en la importància de les xaxes socials a l'hora d'atraure esquiadors
Un treball sobre l’oleoturisme a les Garrigues i un altre sobre les xarxes socials de les estacions d’esquí han estat reconeguts en la quarta edició dels premis de la Càtedra de Turisme d’Interior i de Muntanya (TIM) de la Universitat de Lleida (UdL). Els guardons s’han lliurat en un acte a la Facultat de Dret, Economia i Turisme, amb la presència de responsables acadèmics i del sector turístic.
El premi al Millor Treball Final de Màster (TFM), dotat amb 1.000 euros, ha recaigut en Wijdane Boukadi Larhrib, del Màster en Màrqueting de Mitjans Socials, amb l’estudi “La presencia digital en el turismo de esquí: análisis de las estrategias en redes sociales de Baqueira-Beret, La Molina y Port Ainé”, tutoritzat per la professora Estela Mariné. L’anàlisi de més de mil publicacions a Instagram, Facebook, TikTok i X ha permès avaluar l’eficàcia comunicativa de les principals estacions d’esquí catalanes, destacant Baqueira-Beret com l’estació amb la presència digital més sòlida. El treball aporta recomanacions per optimitzar l’estratègia digital del sector: potenciar continguts visuals i experiencials, assegurar regularitat en les publicacions i adaptar els formats a les dinàmiques de cada plataforma.
El jurat ha ressaltat la qualitat global dels treballs i el seu valor afegit: la construcció de marca turística en l’àmbit rural i l’anàlisi rigorosa de les estratègies digitals en el turisme de neu. Segons Eduard Cristóbal, director de la Càtedra, i Juli Alegre, director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, aquests reconeixements reforcen la transferència de coneixement i la col·laboració entre la UdL i el sector turístic.
El premi al Millor Treball Final de Grau (TFG), dotat amb 500 euros, ha estat per a Xènia Flix Pelegrí, graduada en Administració i Direcció d’Empreses i Turisme per la UdL, amb el treball “Olea Garrigues. Creació i desenvolupament de la marca turística”. Guiada pels professors Jaume Codina i Josep Maria Agustí, Flix ha definit una nova marca per al turisme rural de la comarca de les Garrigues, basada en el seu potencial agrícola, cultural i gastronòmic. La proposta es fonamenta en quatre eixos: autenticitat, sostenibilitat, patrimoni i experiència sensorial, i inclou identitat visual, catàleg d’experiències, accions de promoció digital i mecanismes de col·laboració público-privada. La recerca conclou que l’oleoturisme pot esdevenir un motor de desenvolupament territorial i reforçar la identitat comarcal, tot impulsant un turisme sostenible i de qualitat.
Durant l’acte, Òscar Balsells, gestor del Sindicat de Tarrés, va impartir la conferència “El turisme responsable, un camí per a lluitar contra el despoblament. El model Sindicat de Tarrés”, destacant la importància d’iniciatives locals per dinamitzar els territoris rurals i promoure un turisme sostenible i de qualitat.
