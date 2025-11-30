Els treballadors fronterers de l'Hospital entreguen la documentació fiscal per recuperar els diners cobrats de més
La trentena d'afectats entren a partir de desembre en un procés amistós entre les autoritats fiscals dels dos estats esperant el retorn dels impostos doblement pagats
Aquest diumenge, els treballadors fronterers de l’Hospital de Cerdanya completen el procés d’entrega de la documentació requerida a les autoritats franceses per tal que, a partir d'ara, puguin obir un procés internacional amistós amb els seus homòlegs espanyols i, així, reclamar els diners que els van cobrar de més. Es tracta d’un pas clau en un procés que s’arrossega des de fa anys i que té com a objectiu recuperar quantitats abonades a Espanya en una doble imposició que els polítics d'un i altre costat de la frontera han reconegut com a injust.
Des de l’inici del programa per resoldre el conflicte, els treballadors han anat proporcionant tota la documentació necessària per formalitzar un procediment amistós amb les autoritats franceses. Amb l'entrega d’aquesta documentació fiscal, es tanca el període establert per presentar els papers i s’inicia la fase en què esperen que els pagaments es completin, segons han explicat fonts dels treballadors afectats. Els diners que reclamen corresponen a quantitats que s’han deduït de manera incorrecta de les seves nòmines durant diversos anys, en funció de la categoria professional de cada treballador i van des dels 25.000 euros als 5.000 en quantitats que afecten una trentena de treballadors.
Els afectats recorden que han pagat tots els impostos i contribucions a França, ja que són residents fiscals francesos dins del règim aplicable als treballadors transfronterers. Aquest sistema permet que els empleats que viuen a menys de 15 quilòmetres de la frontera i treballen a Catalunya es considerin residents fiscals francesos a efectes de retencions i cotitzacions.
El procés requereix ara que les autoritats franceses revisin tota la documentació i coordinin les compensacions amb l’Hospital de Cerdanya i la Hisenda d’Espanya. Els treballadors confien que, un cop completada aquesta fase, es podran recuperar els diners que se’ls deuen, inclosos els interessos corresponents.
Els afectats valoren positivament aquest reconeixement del problema i esperen que la propera fase del procés permeti regularitzar definitivament la situació. L’objectiu és que els treballadors recuperin les quantitats indegudament deduïdes i es tanqui un episodi que ha generat preocupació i incertesa durant anys. Amb tot, fonts dels afectats han apuntat que "fins que no estigui al sac i ben lligat" no estaran plenament convençuts que s'ha resolt el conflicte de doble imposició.
