La nevada es reactiva per sobre dels 1.200 metres a l'Aran i fa obligatòries les cadenes a dues carreteres
A la Cerdanya, la nevada ha estat molt més lleugera i ha enfarinat indrets com la Molina
ACN
La nevada s'ha reactivat aquest diumenge per sobre dels 1.200 metres a la Vall d'Aran i fa obligatòries les cadenes a dues carreteres. Calen equipaments especials per circular a la C-28 al port de la Bonaigua i a la C-142b d'accés al pla de Beret, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). La neu ha fet acte de presència a partir de Salardú (Naut Aran) i les quantitats més destacades de precipitació s'han registrat al Lac Redon, amb 9,9 litres; Sasseuva, amb 4,3 litres; Vielha-Èliport, amb 3,6 litres; i la Bonaigua, també amb 3,6 litres; segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). A la Cerdanya, la nevada ha estat molt més lleugera i ha enfarinat indrets com la Molina i la collada de Toses.
