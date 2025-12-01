Bus directe a Barcelona: la nova Cerdanya del transport públic
El Consell aplaudeix la creació de freqüències ràpides per a una comarca que en quatre anys ha doblat les xifres de viatgers guanyant més de 4.000 usaris anuals
El Consell Comarcal de la Cerdanya ha valorat molt satisfactòriament la posada en marxa de dues noves expedicions directes d’autobús entre Barcelona i Puigcerdà, una millora que atribueix a la feina feta amb el Govern de la Generalitat i amb el departament de Territori. L’ens comarcal destaca que l’ampliació del servei és una resposta directa a les demandes traslladades en els darrers mesos per adaptar el transport públic a les necessitats reals del territori.
La nova oferta, que va entrar en funcionament divendres passat, incorpora una sortida directa els divendres a la tarda de Barcelona cap a Puigcerdà, així com una expedició de retorn els diumenges a la tarda. El servei és operat per Alsina Graells (ALSA) i connecta també amb la població de Llívia.
El doble de viatgers que fa quatre anys
La millora arriba en un moment en què l’ús del transport públic a la Cerdanya manté una tendència a l’alça. En acabar el 2024, el servei intern de la Cerdanya va assolir un total de 107.626 viatgers, amb una mitjana que se situa al voltant dels 9.000 usuaris mensuals i prop de 300 cada dia. Aquest volum d’ús evidencia un fort impuls de la demanda, ja que representa una xifra una vegada i mitja superior a la de l’any anterior, amb la incorporació de 37.942 nous passatgers. Si es posa en relació amb les dades de 2021, el salt és encara més destacat: en aquest període, el nombre d’usuaris del transport públic de la línia d’Alsa a la Cerdanya ha crescut el 342%, fet que implica que el volum de viatgers s’ha més que triplicat en quatre anys.
Pel que fa a la connexió específica entre la Cerdanya i Barcelona, que compta amb dos recorreguts —un per Bellver des de la Seu d’Urgell i un altre per Alp des de Llívia—, el total d’usuaris s’ha situat en 14.359 persones durant el 2024. Aquesta xifra suposa 4.393 viatgers més que l’any anterior i confirma que aquesta línia ha doblat exactament la seva demanda en quatre anys. Les dades reforcen la idea que, quan l’oferta és competitiva, una part creixent de la població opta pel transport públic, tot i que el trajecte en autocar continua sent sensiblement més llarg que en vehicle privat: 2 hores i 20 minuts en el servei semidirecte i més de 3 hores en el recorregut amb més parades al Bages i al Berguedà.
Quant a la línia que enllaça la Seu d’Urgell amb Barcelona, que disposa de més freqüències i més serveis semidirectes que la de la Cerdanya, la progressió també ha estat molt notable. Des de l’any 2021, el nombre d’usuaris s’ha pràcticament triplicat, passant dels 18.638 viatgers de fa quatre anys als 53.063 registrats l’últim exercici.
El reforç del servei respon sobretot a les necessitats de mobilitat dels estudiants cerdans a Barcelona i que, setmana rere setmana, utilitzen el transport públic com a principal via de connexió amb la comarca. El Consell feia temps que reclamava aquesta ampliació horària per donar resposta a una demanda creixent i evitar saturacions en els trajectes de cap de setmana.
El president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Isidre Chia, ha destacat que “la Cerdanya necessita un transport públic eficient i adaptat a la realitat de la comarca. Celebrem que Territori hagi respost a les nostres peticions i que els estudiants puguin gaudir d’un servei més còmode, directe i amb menys temps de trajecte”.
Les noves connexions permeten escurçar el temps de viatge entre Barcelona i la Cerdanya i també contribueixen a pal·liar els efectes del tall de la línia Rodalies, que continua condicionant de manera important la mobilitat cap al Ripollès i la Cerdanya. En aquest context, l’autobús s’ha consolidat com una alternativa clau, amb un increment notable d’usuaris també durant els mesos d’hivern, coincidint amb la temporada turística i d’esquí.
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Cinc hospitalitzats per inhalació de fum en l'incendi d'un pis a la plaça Onze de Setembre de Manresa
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
- Saps quin és el sou de l'alcalde del teu municipi?
- Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
- Radiografia de la mobilitat a Montserrat: gairebé dos de cada tres visitants hi arriba per carretera
- Accident d’un autobús urbà a Manresa amb un ferit: topada amb un turisme davant les cotxeres