Noves ajudes del Govern per la neteja de la neu
Territori destina 333.000 euros en subvencions als municipis de zones de muntanya per cobrir part de les despeses derivades de les nevades del període 2024-2025
Els municipis de la Cerdanya, l’Alt Urgell, el Berguedà i el Solsonès optaran a noves ajudes per finançar les tasques de neteja de carrers i vies municipals durant la campanya d’hivern. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha resolt concedir subvencions per cobrir part de les despeses derivades de les nevades del període 2024-2025 a ajuntaments de comarques de muntanya.
En total, la Generalitat ha atorgat 332.905,66 euros en subvencions als municipis i consells comarcals de les nou comarques considerades de muntanya i del territori de l’Aran. Les ajudes tenen caràcter a posteriori i corresponen a actuacions executades entre l’1 de novembre de 2024 i el 30 d’abril de 2025. En el conjunt del país, han resultat beneficiaris 50 ajuntaments i dos consells comarcals, els de l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà.
Diversos municipis de la Cerdanya, l’Alt Urgell, el Solsonès i el Berguedà rebran aquestes ajudes del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica per cobrir part de les despeses derivades de la neteja de vies i carrers durant la temporada de neu 2024-2025. Aquestes subvencions a posteriori permeten als ajuntaments afrontar costos de retirada de neu, manteniment de maquinària, productes anticongelants i personal destinat a aquestes tasques.
Cerdanya, 49.789 euros
Els municipis beneficiaris són: Bellver de Cerdanya (5.161,67 euros), Bolvir (5.090,30 euros), Fontanals de Cerdanya (4.854,83 euros), Guils de Cerdanya (2.961,24 euros), Lles de Cerdanya (7.500,00 euros), Meranges (7.500,00 euros), Montellà i Martinet (3.699,94 euros), Prats i Sansor (3.242,64 euros), Prullans (1.723,88 euros), Puigcerdà (7.500,00 euros) i Riu de Cerdanya (3.052,50 euros).
Alt Urgell, 46.066 euros
A l’Alt Urgell les subvencions s’atorguen a Alàs i Cerc (2.539,44 euros), Cava (4.994,36 euros), Coll de Nargó (3.630,00 euros), Josa i Tuixén (7.363,88 euros), Montferrer i Castellbò (7.500,00 euros), Ribera d’Urgellet (5.148,55 euros) i les Valls d’Aguilar (7.385,84 euros), així com La Vansa i Fórnols (7.500,00 euros).
Solsonès, 24.430 euros
Els municipis solsonins que reben ajudes són Castellar de la Ribera (499,13 euros), Clariana de Cardener (585,34 euros), La Coma i la Pedra (7.500,00 euros), Guixers (2.736,93 euros), Lladurs (4.084,96 euros), Odèn (1.430,83 euros), Olius (1.633,50 euros), Pinell de Solsonès (1.089,00 euros), Pinós (3.112,73 euros) i Riner (2.325,10 euros).
Berguedà, 29.599 euros
Finalment, al Berguedà les subvencions es destinen a Cercs (7.491,88 euros), Gósol (7.500,00 euros), La Nou de Berguedà (6.806,31 euros), La Pobla de Lillet (1.145,02 euros), Vallcebre (5.424,25 euros) i Vilada (1.232,02 euros).
Aquestes ajudes formen part de la línia de subvencions destinada a pal·liar les despeses recurrents que els municipis de muntanya han d’assumir cada hivern per mantenir les seves vies en condicions segures i accessibles.
Els fons permeten als ajuntaments cobrir despeses directament relacionades amb la gestió de la neu, com ara la retirada de neu i gel, l’adquisició, emmagatzematge i distribució de potassa i altres productes anticongelants, l’arrendament i posada a punt de la maquinària, la compra de carburant i els costos de personal destinats a aquestes tasques.
Podien optar a aquestes subvencions els municipis de les comarques que estableix la Llei d’alta muntanya: l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès i el Solsonès, així com els municipis del territori d’Aran. En els casos en què les competències estan delegades, també hi podien accedir els consells comarcals corresponents i el Conselh Generau d’Aran.
Aquests municipis es caracteritzen, en general, per situar-se a una altitud superior a la mitjana de Catalunya, fet que els fa especialment vulnerables a les nevades recurrents durant l’hivern. Com a conseqüència, les vies de titularitat municipal queden sovint afectades per la neu, amb dificultats o, fins i tot, la impossibilitat de garantir la mobilitat normal de persones i vehicles.
La línia de subvencions que impulsa el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica des de fa anys té com a finalitat alleugerir la càrrega econòmica recurrent que han d’assumir aquests ajuntaments per garantir l’accessibilitat viària, així com reduir els desequilibris territorials derivats de la seva situació geogràfica.
