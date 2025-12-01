Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Troben vuit granades de la Guerra Civil en una casa que s'estava rehabilitant a Puigcerdà

Els artefactes explosius van ser localitzats en un fals sostre de l'immoble i van ser retirats pels tècnics especialistes en la seva desactivació dels Mossos

Les vuit granades de mà de la Guerra Civil que van ser trobades

Les vuit granades de mà de la Guerra Civil que van ser trobades / Mossos d'Esquadra

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Uns treballadors estaven fent obres de rehabilitació a una casa de Puigcerdà i, amagades en un fals sostre, hi van trobar vuit granades de mà de la Guerra Civil. Seguint amb el procediment establert per a aquestes situacions, els autors de la descoberta van alertar els Mossos d'Esquadra, que van activar els TEDAX (Tècnics Especialistes en Desactivació d'Artefactes Explosius) per recollir-les de forma segura i controlada.

Cap persona va resultar ferida arran de la troballa, ja que totes les granades van ser retirades de l'immoble sense que arribessin a explotar.

En aquest sentit, el cos policial recorda a la ciutadania que sempre que es trobi amb artefactes explosius, no els toquin i contactin amb el 112 per tal que els cossos de seguretat s'ocupin de recollir-los amb total seguretat.

