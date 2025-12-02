Crisi de l'habitatge: Guils convertirà un edifici històric en pisos de protecció
Cal Forner Vell es restaurarà i adequarà per acollir famílies de primera residència a partir de lloguers assequibles
Un edifici històric de Guils de Cerdanya, actualment en desús i abandonat, es transformarà en un conjunt d’habitatges de protecció oficial en un projecte que vol convertir la rehabilitació del patrimoni en una eina de gestió pública per fer front a la manca d’habitatge assequible al municipi.
L’Ajuntament de Guils de Cerdanya ha obert fins al pròxim 29 de desembre el termini de licitació per a les obres de reforma i rehabilitació de Cal Forner Vell, amb l’objectiu de convertir-lo en un nou conjunt de pisos de lloguer assequible. El projecte permetrà recuperar un immoble emblemàtic del nucli urbà i donar-li una nova vida al servei del veïnat.
La intervenció vol donar resposta a les dificultats d’accés a l’habitatge que pateixen sobretot els joves i els primers residents, un col·lectiu que cada vegada ho té més complicat per quedar-se a viure a la Cerdanya pels elevats preus del mercat immobiliari.
La comarca viu des de fa anys una forta pressió immobiliària provocada pel pes del turisme residencial i la segona residència. L’alta demanda per a usos turístics ha fet augmentar de manera notable els preus tant de compra com de lloguer, fet que ha expulsat del mercat molts primers residents, famílies treballadores i persones que volen establir-hi la seva residència habitual. Aquesta situació ha esdevingut un problema estructural que posa en risc la continuïtat demogràfica i econòmica del territori.
En aquest context, la rehabilitació de Cal Forner Vell es presenta com una operació estratègica per començar a revertir aquesta tendència a escala local. A més de preservar el patrimoni arquitectònic, el projecte pretén garantir el dret a l’habitatge i afavorir l’arrelament de població al municipi.
Des del consistori confien que les obres puguin començar ben aviat, un cop adjudicat el projecte, amb la voluntat que els nous pisos estiguin disponibles al més aviat possible. L’equip de govern subratlla que aquesta actuació forma part d’una estratègia més àmplia per fomentar un municipi “més viu, inclusiu i amb oportunitats per a tothom”.
La iniciativa de Guils se suma a altres projectes que diversos ajuntaments de la comarca intenten impulsar per fer front a un dels principals reptes socials de la Cerdanya. Tot i això, les administracions locals admeten que caldrà una aposta sostinguda en el temps i el suport d’altres institucions per poder equilibrar el pes del turisme amb les necessitats reals de la població local.
