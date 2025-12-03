Dos ferits en bolcar un cotxe a Puigcerdà
Els dos ocupants del vehicle n'han pogut sortir pel seu propi peu
Dues persones han resultat ferides en bolcar amb el cotxe a l’avinguda Schierbeck de Puigcerdà. L’accident s’ha produït pels volts de les vuit del matí, segons els Bombers de la Generalitat, i els dos ocupants han pogut sortir pel seu propi peu de l’interior del vehicle. Després d’una primera atenció al lloc dels fets, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat les dues persones afectades a l’Hospital de Cerdanya amb pronòstic menys greu.
Tant els Bombers com el SEM hi han treballat amb una dotació cadascun.
