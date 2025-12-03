Pirineu365 inicia la temporada d'hivern amb sis estacions obertes i més de 60 km esquiables
La Molina obre el pont amb el 40% de l’estació disponible i gruixos de 30 a 50 cm de neu
Les estacions d’esquí i muntanya de Ferrocarrils comencen la temporada 25-26 amb una oferta d’activitats de neu, lúdiques i gastronòmiques per oferir una experiència als amants de la muntanya i l’esquí. Com a novetat, s’estrena el Flexipass, el suport de pagament per ús de Pirineu365 que ofereix descomptes com més s’esquia.
Les sis estacions d’esquí i muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), agrupades sota la marca Pirineu365, obren la temporada amb un total de 64 pistes i més de 60 km esquiables: La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll. Les nevades dels darrers dies, les temperatures i el treball dels equips han permès acumular neu amb gruixos que arriben als 50 cm. A més de l’activitat d’esquí, totes les estacions oferiran activitats complementàries com Snowparks, trineus i zones lúdiques. Hi haurà 34 remuntadors en marxa i més de 20 punts de restauració.
A partir de demà dijous dia tres de desembre, les estacions de Pirineu365 estaran operatives fins a final de temporada, excepte Vall de Núria, que està oberta tot l’any, i ampliaran els dominis esquiables i serveis a mesura que les condicions meteorològiques ho permetin.
La Molina
L’estació de la Cerdanya, amb més de 80 anys d’història, obre el pont amb el 40% de l’estació disponible i gruixos de 30 a 50 cm de neu. Tindrà operatiu l’Snowpark i activitats complementàries com Campament de Nadal, Parc d’Aventura, Circuit de Fauna i Pista de Trineus Coll Sisè, a més de 4 punts de restauració. La Molina ja va oferir un tast de l’hivern el cap de setmana passat amb acollida positiva. Més informació a lamolina.cat.
Vall de Núria
L’estació ripollesa, accessible amb el tren Cremallera, inicia la temporada amb gairebé el 30% de l’estació oberta. Ofereix Parc Lúdic, Telefèric Coma del Clot i activitats per a famílies, infants i visitants. Els punts de restauració obren de forma progressiva i a partir de dissabte estaran tots operatius. Més informació a valldenuria.cat.
Vallter
L’estació més oriental dels Pirineus inicia la temporada amb el 21% obert i gruixos fins a 35 cm de neu. Funcionaran la Pista de Trineus, Club Fajol i activitats especials pel pont. Més informació a vallter.cat.
Espot
L’estació del Pallars Sobirà inicia temporada amb 10 pistes i tots els remuntadors operatius. Oferirà Parc Lúdic, itineraris de raquetes i esquí de muntanya, amb tots els punts de restauració a la cota 2000. Més informació a espotesqui.cat.
Port Ainé
Port Ainé obre la temporada amb 9 pistes i majoria de remuntadors operatius, la pista infantil Gall Fer i itineraris de raquetes i esquí de muntanya. Els punts de restauració aniran obrint progressivament. Més informació a portaine.cat.
Boí Taüll
L’estació amb la cota més alta inicia temporada amb el 34% operatiu i gruixos de 40 cm de neu. Tindrà oberts fins a 7 remuntadors, SnowPark, Pista de Trineus i Zona Lúdica. També obrirà la nova tirolina. L’oferta gastronòmica comptarà amb 3 punts de restauració. Més informació a boitaull.cat.
Flexipass
El Flexipass permet pagament per ús amb només 15 € de subscripció anual, amb preu diari garantit i assegurança d’accidents inclosa. Com més s’esquia, més s’estalvia, i a partir del dia 17 ja no es paga. El sistema funciona amb càrrec directe a la targeta, eliminant cues i facilitant l’accés directe a pistes.
