El Consell Comarcal de Cerdanya i la Fundació Adis signen un acord per l'impuls del menjador social d'integració laboral
'La Cuina de l'Adis' serà un espai de formació i restauració que donarà feina a persones amb discapacitat i prestarà servei de menjador a persones grans que viuen soles
El Consell Comarcal de la Cerdanya ha atorgat una subvenció al Grup Adis per fer possible la posada en marxa de la nova Cuina de l’Adis, un projecte innovador a la comarca que combina la inserció laboral de persones amb discapacitat amb el suport a col·lectius vulnerables. Durant l’acte de signatura del conveni, el president del Consell Comarcal, Isidre Chia, destaca el valor social de la iniciativa i el seu impacte positiu al territori.
Impulsada per la Fundació Adis de la Cerdanya, La Cuina de l’Adis es concep com un espai de formació i restauració que dona feina a persones amb discapacitat i, al mateix temps, presta servei a persones grans que viuen soles, així com a altres col·lectius en risc d’exclusió social. El projecte aposta per un model inclusiu que fomenta l’autonomia personal i la participació activa en el món laboral.
La cuina s’encarrega de l’elaboració de menús saludables adreçats a persones grans de la comarca que es troben en situació de solitud no desitjada. El servei contribueix a millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida, i garanteix una alimentació equilibrada i adaptada a les seves necessitats.
Des del Consell Comarcal es posa en relleu la doble vessant social de la iniciativa: d’una banda, la creació de llocs de treball per a persones amb discapacitat i, de l’altra, l’atenció a la gent gran i altres persones en situació de vulnerabilitat.
El desplegament del projecte es porta a terme en tres etapes. En una primera fase, amb una durada aproximada d’un any, es realitzen els treballs d’obra i l’adequació de les instal·lacions de la cuina. En una segona etapa, s’iniciarà la producció i el repartiment dels menús adreçats als col·lectius vulnerables de la Cerdanya. Finalment, en la tercera fase es posarà en marxa el programa «Dina en companyia», que té com a finalitat proporcionar àpats i, alhora, un acompanyament regular a les persones grans que viuen soles als diferents municipis de la comarca.
Amb aquest suport, l’ens comarcal referma el seu compromís amb projectes que afavoreixen el desenvolupament social i comunitari de la Cerdanya i que promouen la inclusió i la igualtat d’oportunitats.
