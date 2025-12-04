Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Pirineu de Girona encara la nova temporada d'esquí en una dinàmica de creixement turístic del 3%

La Molina, Masella i la nòrdica de Guils Fontanera afronten un pont de la Puríssima d'inici de campanya amb el 80% d'ocupació hotelera ja reservat

Les representants de les estacions d'esquí gironines aquest dijous a Vallter

Les representants de les estacions d'esquí gironines aquest dijous a Vallter / MIQUEL SPA

L’estació ripollesa d’esquí i muntanya Vallter ha acollit la presentació de la temporada d’hivern 2025-2026 del Pirineu de Girona organitzada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, dirigida a una quarantena de professionals del turisme de les comarques del Ripollès i la Cerdanya i als mitjans de comunicació. L’acte ha comptat amb la participació de l’alcalde de Setcases, Francesc Marcer; el diputat de Xarxa Viària de la Diputació de Girona i alcalde de Ger, Alfons Casamajó; el delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Xavier Guitart, i els representants de les estacions de La Molina, Vallter, Vall de Núria, Masella i Guils Fontanera.

L’esdeveniment ha inclòs una valoració de l’activitat turística de l’exercici i la presentació del conjunt d’actuacions promocionals programades per potenciar el turisme a la zona. Finalment, es donen a conèixer les novetats de les estacions d’esquí per a la temporada. Les dades provisionals d’ocupació turística al Pirineu de Girona de la temporada 2025 han estat positives i capgiren la tendència desfavorable dels darrers tres exercicis. De gener a octubre del 2025, les comarques que conformen la marca Pirineu de Girona (Cerdanya, Ripollès i Garrotxa) han rebut 837.273 visitants que han generat 1.861.363 pernoctacions, prop d’un 3 % més que en el mateix període del 2024, segons dades de l’Observatori de Turisme d’Eurecat. La destinació disposa de gairebé 20.000 places d’allotjament regulat i manté una mitjana d’estada dels turistes de 2,12 nits. Per mercats, el públic català, estatal i francès són els principals visitants a la zona. En concret, pel que fa a la temporada d’esquí 2024-2025, les estacions gironines van tancar amb prop de 785.104 usuaris, recuperant així l’afluència de visitants i millorant notablement els resultats de la temporada anterior. A les portes de les festes de la Puríssima, l’estat de les reserves i les previsions d’ocupació als establiments d’allotjament regulats són positius. Al Ripollès, els establiments hotelers, apartaments turístics regulats, cases de turisme rural i els càmpings que es troben oberts preveuen una ocupació del 80 % per la Puríssima i del 65 % per les festes de Nadal. A la Cerdanya, les reserves per als dies 6, 7 i 8 de desembre se situen en el 90 %, mentre que pel període del 26 al 31 de desembre es troben entre el 80 % i el 95 %. S’espera que els hotels i els restaurants treballin amb normalitat i a bon ritme.

Aquesta temporada d’hivern, les cinc estacions d’esquí i muntanya gironines ofereixen un domini esquiable de 206 km de pistes, amb un total de 156 pistes de diferents nivells, 48 remuntadors, 20 circuits en 45 km de pistes per a esquí de fons, zones de snowpark i freeride, esquí nocturn en 13 pistes i pistes per a trineus, entre d’altres. Les estacions han actuat i invertit en l’arranjament i millora de les seves instal·lacions per garantir una millor experiència a l’usuari, amb accions que inclouen el manteniment de les pistes, remuntadors i canons de neu; la renovació del material de lloguer, dels paravents i del material de seguretat; la implementació de mesures d’estalvi energètic i gestió de residus, així com campanyes informatives de sensibilització per fomentar el respecte pel medi natural.

