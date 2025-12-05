Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Acord de col·laboració entre l'Hospital de Cerdanya i el Casal Comarcal de la Gent Gran

Els usuaris del centre social faran activitats vinculades amb el centre mèdic amb un conveni que estrenen fent la decoració de Nadal

Els avis del Casal de la Gent Gran a l'Hospital

Miquel Spa

Els usuaris del Casal de la Gent Gran del Consell Comarcal de la Cerdanya han tornat a omplir d’esperit de Nadal l’arbre i diferents espais de l’Hospital de Cerdanya amb una decoració elaborada artesanalment als tallers del casal. L’encesa oficial de l’arbre s’ha fet aquest matí en un acte que ha volgut posar en valor la col·laboració entre el centre sanitari i la comunitat.

L’acte s’ha celebrat a Puigcerdà amb la presència del president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Isidre Chia; la consellera de Benestar i Acció Social, Cristina Rotellà; i el director general adjunt de l’hospital, Grégory Guibert, acompanyats dels participants dels tallers i de personal del centre.

Durant les darreres setmanes, les persones usuàries del Casal han elaborat les boles de l’arbre de Nadal i diversos elements decoratius destinats també al servei DART, que vesteixen enguany diferents espais de l’hospital. Aquest matí, un grup d’avis i àvies s’ha desplaçat fins al centre per fer el lliurament de tot el material, abans de procedir a l’encesa de l’arbre.

La decoració, feta a mà i pensada per donar calidesa a l’hospital, ha estat la protagonista de l’acte i ha servit per reforçar la relació entre el Casal i el centre sanitari. Els responsables institucionals han destacat el valor social i emocional d’aquesta iniciativa, que contribueix a humanitzar els espais hospitalaris.

En la seva intervenció, el president del Consell Comarcal ha subratllat “la importància de comptar amb el Casal Comarcal de la Gent Gran i d’impulsar activitats com aquests tallers de decoració de Nadal, que apropen la gent gran a l’Hospital de Cerdanya i, alhora, permeten que l’hospital s’acosti a ells. És un coneixement recíproc que enriqueix les dues parts”.

La consellera de Benestar i Acció Social ha remarcat que “accions com la d’avui, de la mà de l’Hospital Transfronterer de Cerdanya, beneficien la gent gran, enforteixen el vincle i el sentiment de comunitat, donen a conèixer els serveis, reforcen la salut comunitària i fomenten la qualitat de vida i l’envelliment actiu”.

Per la seva banda, el director general adjunt de l’hospital ha posat l’accent en la dimensió social del centre: “L’hospital té una competència sanitària, però també una responsabilitat social: crear vincles amb tot el territori, amb francesos i catalans, amb infants i amb persones grans. El Nadal és una festa que uneix i que cohesiona, i és un bon símbol que l’hospital sigui decorat enguany per infants i persones grans”.

Al llarg de l’acte, l’Hospital de Cerdanya ha expressat el seu agraïment al Casal per la implicació i la participació activa de totes les persones que han pres part en els tallers. Després de les festes, l’hospital i el Casal han previst organitzar visites guiades en petits grups perquè els usuaris puguin conèixer de prop el funcionament del centre i la feina dels seus professionals.

Amb aquesta col·laboració, l’Hospital de Cerdanya reforça la seva voluntat de continuar treballant amb les entitats del territori i d’impulsar iniciatives que facin més amables els seus espais en moments tan significatius com les festes nadalenques.

