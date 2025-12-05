Lectura local pels infants del Pirineu
El Govern promou la lectura de temàtica pirinenca entre l'alumnat d'infantil i primària amb un nou projecte educatiu
El projecte Pirineu Lector es desplegarà també a la Cerdanya i l’Alt Urgell amb l’objectiu de fomentar la lectura entre els infants fora de l’horari escolar i reforçar el treball conjunt entre escoles, biblioteques, famílies i equipaments culturals de l’Alt Pirineu i Aran. La iniciativa ha estat presentada a Tremp pel Govern, amb la participació de representants territorials de Cultura i Educació.
El programa promou la lectura com a eina de cohesió territorial, de promoció de les llengües pròpies —català i aranès— i de coneixement de l’entorn pirinenc, amb una selecció de divuit llibres vinculats temàticament o per autoria al Pirineu.
Cada biblioteca de la vegueria disposarà d’exemplars d’aquestes obres, i cada recomanació inclourà propostes d’activitats familiars relacionades amb la natura, la creativitat i la descoberta del territori. Aquestes activitats han estat elaborades pels centres de recursos pedagògics.
Per fer arribar el projecte als infants, s’han editat 21.000 punts de llibre, que es distribuiran als 48 centres educatius de la vegueria, amb l’objectiu d’arribar a més de 5.000 alumnes d’infantil i primària. Els punts inclouran un codi QR per accedir a les activitats complementàries en línia.
Pirineu Lector s’emmarca en el programa de millora de la presència de les arts i la cultura en l’educació, que impulsa una col·laboració estable entre els departaments de Cultura i d’Educació per reforçar l’accés a la cultura des de l’escola.
