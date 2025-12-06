L'esquí nòrdic inicia la temporada amb els circuits de debutants
Els establiments hotelers propers als camps de neu, amb ocupacions superiors al 80% de mitjana a la demarcació de Lleida
ACN
L'esquí nòrdic ha arrencat aquest dissabte la temporada d'hivern, tot coincidint amb el cap de setmana llarg de la Puríssima. Les darreres nevades i, sobretot, les baixes temperatures, han permès produir neu per poder posar en marxa els circuits d'iniciació de la majoria de les estacions. A més, totes tenen oberts bars, restaurants i refugis durant aquests tres dies festius.
Visitants i amants de l'esport blanc han pogut gaudir d'un mantell de neu a la base de les pistes d'Aransa, a Lles de Cerdanya. De fet, la neu és, per aquestes dates, un reclam per atreure turistes al Pirineu. En el cas de la demarcació de Lleida, es preveu una mitjana d'ocupació de fins al 80%, xifra que serà superior als establiments propers a les estacions d'esquí.
