La Cerdanya Capta 720.000 visitants a l’any, i 108.000, aquest primer pont
Puigcerdà rep el 32% d’un turisme que majoritàriament hi té una casa pròpia
Segons les últimes dades de l’Agència Catalana de Turisme, la Cerdanya va registrar durant el 2024 un total de 719.930 visitants, una xifra que inclou les estades dels prop de 60.000 segons residents, amb una mitjana de cinquanta dies l’any.
Aquesta dada situa els dies de gran afluència, com el pont de la Puríssima o l’agost, amb al voltant del 15 % dels visitants anuals, és a dir, prop de 108.000 turistes concentrats en períodes concrets. Pel que fa a la distribució dins la comarca, Puigcerdà concentra la major part dels visitants, amb un 31,7 %, seguida de Alp (15,58 %), Bellver de Cerdanya (13,11 %), Fontanals de Cerdanya (9,51 %) i Llívia (9,2 %). Altres municipis amb activitat turística destacada són Bolvir (5,98 %) i Isòvol (3,53 %).
Aquestes dades mostren la concentració del turisme en la plana cerdana i en aquells municipis amb més allotjament, serveis i proximitat a les pistes d’esquí. L’estacionalitat és un altre factor clau: el 23,1 % de les visites es produeixen en períodes concrets, com Setmana Santa i l’agost, cosa que evidencia la necessitat de fomentar l’activitat turística al llarg de tot l’any.
Des de l’àrea de Turisme de Puigcerdà assenyalen que un dels principals reptes del sector és reduir la dependència del mercat francès i consolidar un model més equilibrat i sostenible, amb iniciatives com el turisme de congressos i activitats culturals fora de la temporada d’hivern. Aquest enfocament permetria no només diversificar el perfil dels visitants, sinó també augmentar la capacitat de la comarca per absorbir turistes sense concentrar-los només en els períodes d’alta demanda, afavorint la sostenibilitat econòmica i territorial.
El turisme a la vall concentra el 83% de la facturació anual de totes les empreses
Les empreses que operen directament en el sector turístic a la Cerdanya generen una facturació anual de 83,2 milions d’euros, cosa que representa el 30,2 % de l’economia de la comarca. Si es tenen en compte conjuntament els sectors de turisme, construcció, alimentació i serveis immobiliaris, el turisme concentra el 82,8 % de la facturació total de les empreses cerdanes. La facturació global de les 508 empreses que treballen a la comarca és de 275,8 milions d’euros, incloent-hi els 23,5 milions d’euros que aporta l’Hospital de Cerdanya. Aquestes xifres evidencien la importància del turisme en l’economia local i la seva relació amb altres sectors complementaris. Actualment la Cerdanya disposa d’un parc de 197 empreses dedicades directament al turisme, que donen feina a 1.053 treballadors, cosa que representa el 36,9 % de la població laboral de la comarca. Amb tot, el turisme és el segon sector de la comarca. El sector de la construcció a la Cerdanya ha experimentat un creixement notable en els últims anys, amb la creació anual d’uns 220 habitatges nous, la majoria destinats a segona residència. Actualment hi ha 176 empreses actives en aquest àmbit, que donen feina a 883 persones, el 30,9 % de la població laboral de la comarca. La construcció inclou la construcció de cases i el seu manteniment.
