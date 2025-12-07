Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crema la teulada d'una casa per un foc de xemeneia a Alp

Les persones que hi havia a dins de l'habitatge s'han llevat amb el sostre ple de fum

Bombers en una imatge d'un servei a Manresa

Bombers en una imatge d'un servei a Manresa / Oscar Bayona

Núria León

Aquest diumenge matí ha cremat la teulada d'una casa, per un foc de xemeneia a Alp. L'avís ha arribat a les 6.59h carrer de la Pista Llarga. Segons les primeres informacions, el foc s’ha originat a la xemeneia i ha acabat propagant-se fins al sostre de la casa, provocant una intensa fumarada que ha alertat a les persones que hi havia dormint.

Els Bombers de la Generalitat han activat set dotacions i han recomanat desallotjar l’habitatge per precaució. En arribar al lloc, els efectius han obert la teulada per localitzar el punt principal de l’incendi i han treballat per extingir les flames, que s’haurien iniciat per les brases d’un petit foc a la xemeneia.

Segons han informat els Bombers, no hi ha hagut cap persona ferida, i el foc ha quedat totalment apagat.

