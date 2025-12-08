Prullans enceta el Nadal a la Cerdanya amb un pessebre vivent multitudinari
Una seixantena de veïns i segons residents voluntaris escenifiquen dotze quadres que en dos dies acull 3.000 espectadors
Els carrers del nucli antic de Prullans s’han convertit aquest cap de setmana en l’escenari del pessebre vivent, una cita inclosa al calendari de Nadal de la Cerdanya que serveix per iniciar-ne l'ambient. Segons dades de l’organització, en les dues jornades, de dues hores de sis a vuit del vespe, s’hi han comptabilitzat uns 3.00 visitants, una afluència que manté la tendència d’altres edicions.
La representació compta amb una seixantena de figurants, veïns del municipi de primera i segona residència que de manera voluntària donen vida a 12 quadres distribuïts pel recorregut. S’hi mostren escenes com l’anunciació, el naixement o els pastors, els reix o el palau d'Herodes. Es dona la circumstància que la colònia de segons residents de Prullans està de manera majoritària molt arrelada a la vida social del poble. Això ho fa que en molts casos es tracta de famílies amb una llarga trajectòria al poble o que fins i tot son descendents de veïns que en van marxar. El preu d’entrada és de 5 euros per als adults i de 3 per als infants.
Aquest és el 19è any que es fa el pessebre de Prullans. L’any vinent, amb motiu de la 20a edició, es preveu una celebració especial. Fins ara, l’organització havia anat a càrrec de l’Associació Cultual i Cívica de Prullans amb el suport del consistori, però aquest any és el primer en què l’Ajuntament assumeix l'organització amb la col·laboració de l’entitat.
En anys anteriors, sobretot després de la pandèmia, el pessebre ja havia registrat xifres elevades d’assistència, amb caps de setmana que havien superat els 3.000 espectadors. Això ha consolidat la representació com una activitat de referència a la zona amb, sobretot, nombroses famílies que aprofiten les escenes per explicar als infants els passatges religiosos i la tradició.
Un dels trets del pessebre és l’ús del poble com a escenari. Les cases, els carrers i els espais agrícoles urbans formen part del recorregut, que el públic segueix a peu, passant d’un quadre a l’altre amb l'església de Sant Esteve com a nucli central. El recorregut permet als visitants seguir la representació mentre es desplacen pel poble.
Més enllà de la representació, el pessebre és un punt de trobada per als veïns i una eina per mantenir una tradició vinculada al municipi. Amb el 20è aniversari a l’horitzó, Prullans prepara una nova edició amb la voluntat de donar continuïtat a un projecte que combina participació veïnal i projecció exterior. El Pessebre Vivent es complementa amb la Fira del Pessebre i d'Artesans, a la plaça de la Cerdanya.
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El cervell no pot processar notícies negatives constantment, la persona es trona insensible i empàtica
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Gran muralla verda d’Àfrica: Quin és el seu resultat?
- Coronar Sant Jeroni amb Joëlette, un somni compartit
- Els Bombers evacuen amb helicòpter un escalador ferit a Berga