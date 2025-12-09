La Cerdanya obre oficines d'atenció ciutadana als municipis amb nous contenidors de la brossa
La iniciativa s’emmarca en la renovació del servei de recollida de residus que ja s'ha iniciat amb els pobles que fan porta a porta
La Cerdanya posarà en marxa aquesta setmana les primeres Oficines d’Atenció Ciutadana per als municipis on s’implanta el sistema de contenidors tancats. A partir del 12 de desembre, els veïns de Riu de Cerdanya i Prullans podran passar per les oficines per recollir els materials necessaris per obrir els contenidors, resoldre dubtes i gestionar incidències. L’horari serà de 10 a 14 h i de 15.30 a 19 h, i la idea és que aquestes oficines s’obrin progressivament a la resta de municipis fins a completar tot el territori comarcal, segons ha explicat el Consell.
La iniciativa s’emmarca en la renovació del servei de recollida de residus, amb l’objectiu de millorar la recollida selectiva, reduir la fracció de rebuig i facilitar la gestió sostenible de la brossa. Aquest nou model combina contenidors tancats amb targeta d’accés en alguns municipis i el porta a porta en d’altres, amb la voluntat d’incrementar la recollida selectiva que actualment es manté per sota de la mitjana catalana i acostar-se als objectius europeus.
La implantació progressiva busca adaptar la ciutadania al canvi de model i assegurar la continuïtat del servei, mentre es modernitzen les infraestructures i es preparen illes de contenidors intel·ligents per facilitar la separació de la fracció orgànica i del rebuig. A més, la renovació del servei permetrà un estalvi significatiu i millorar l’eficiència del sistema, tot fomentant alhora un canvi cultural i de consciència ciutadana en la gestió de residus. L’objectiu final és que els habitants de la comarca integrin la separació de residus com una responsabilitat col·lectiva, garantint alhora un servei més sostenible i respectuós amb el medi ambient.
El Consell Comarcal de la Cerdanya inicia aquest hivern la recollida de residus amb contenidors intel·ligents, un sistema innovador que pretén millorar la recollida selectiva i fomentar la gestió responsable dels residus a tota la comarca. Aquests contenidors disposen d’un sistema de tancament que s’obre mitjançant un clauer magnètic o l’aplicació mòbil bitPAYT, i s’aplicarà només a les fraccions d’orgànica i de resta. Cada llar rebrà dos clauers per poder identificar-se i obrir els contenidors corresponents, i els ciutadans podran recollir-los a les oficines d’atenció a la ciutadania habilitades a cada municipi. L’horari d’atenció serà de dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 15.30 a 19 h, amb excepció dels dies festius, i les oficines estaran ubicades en diferents equipaments municipals segons el calendari establert.
Així, el Consell Comarcal ha impulsat aquest canvi davant d’una recollida selectiva que actualment se situa al 27%, molt per sota dels objectius marcats per la Unió Europea, que exigeixen un 65% de reciclatge l’any 2035. Els contenidors intel·ligents han demostrat ser més eficients en altres municipis de Catalunya, ja que permeten identificar els habitatges, promouen una implicació directa de la ciutadania en la separació de residus i redueixen els voluminosos destinats a incineradores i abocadors. A més, a llarg termini, aquest sistema permetrà aplicar una taxa d’escombraries basada en el comportament de l’usuari, de manera que qui contamina paga.
El model s’implanta a diversos municipis de la comarca, entre els quals hi ha Alp, Bellver de Cerdanya (Beders, Nèfol, Pi, Sant Martí dels Castells, Vilella, Cortàs, Éller, Nas, Olià, Ordèn, Santa Eugènia de Nerellà, Santa Magdalena i Talltendre), Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, Guils de Cerdanya (excepte el nucli), Isòvol, Lles de Cerdanya, Meranges, Montellà i Martinet, Prullans, Riu de Cerdanya i Urús.
Calendari d'Oficines
Les oficines d’atenció ciutadana s’obriran segons un calendari concret: a Alp del 16 al 30 de desembre i del 2 al 30 de gener, a Bellver de Cerdanya del 10 al 14 de gener, a Das del 5 al 7 de febrer, a Fontanals de Cerdanya del 16 al 29 de desembre, a Guils de Cerdanya del 3 al 9 de gener, a Isòvol del 15 al 17 de gener, a Lles de Cerdanya del 30 al 31 de gener, a Meranges el 29 i 31 de gener, a Montellà i Martinet del 20 de gener al 2 de febrer, a Prullans del 12 al 13 de desembre, a Riu de Cerdanya el 12 i 20 de desembre i a Urús del 5 al 7 de febrer.
Amb aquesta iniciativa, la Cerdanya fa un pas decidit cap a una gestió més sostenible dels residus i promou que la ciutadania s’impliqui activament en la separació de deixalles, garantint una recollida més eficient i un major respecte pel medi ambient.
