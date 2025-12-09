Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi
L'establiment, molt conegut i freqüentat per veïns de tota la vall per la seva oferta de salud i relaxació, tanca indefinidament
Un incendi declarat la matinada d’aquest dilluns ha obligat a tancar de manera indefinida els Banys de Llo, un dels equipaments termals més coneguts de l’Alta Cerdanya. El foc s’ha originat cap a les sis del matí a la zona de wellness de l’establiment i ha provocat importants danys materials. Els Bombers han pogut controlar ràpidament l’incident i, afortunadament, no s’han hagut de lamentar ferits.
Segons ha informat la direcció dels banys, de moment es desconeixen les causes de l’incendi, que s’investigaran en els pròxims dies. El tancament arriba en un moment especialment delicat, en plena temporada d’hivern, quan l’afluència de visitants és més elevada. Des de l’establiment han expressat la seva preocupació per l’impacte que pot tenir l’aturada en un període clau per a l’activitat. El tancament serà per un període indefinit mentre s’avaluen els desperfectes i es planifiquen les reparacions necessàries.
Els Banys de Llo són un dels espais termals més emblemàtics de la Cerdanya i un reclam consolidat del turisme de la comarca. Al llarg de l’any reben milers de visitants que busquen relaxar-se en les seves piscines d’aigua calenta natural, però no només són freqüentats per turistes. També molts veïns de la comarca hi acudeixen de manera habitual com a escapada de tranquil·litat i benestar, especialment després de jornades d’esquí o dies de feina.
L’oferta termal de la zona es completa amb els banys romans de Dorres, situats a pocs quilòmetres, un altre espai molt apreciat tant per residents com per visitants, que reforça la tradició de banys termals al territori. Entre Llo i Dorres, la comarca ha consolidat una oferta de salut i relaxació que s’ha convertit en un complement destacat al turisme de muntanya.
El tancament temporal dels Banys de Llo suposa un cop per al sector turístic local i per a molts usuaris habituals, que veuen com una de les principals opcions de descans queda, de moment, fora de servei. L’establiment confia poder donar més informació sobre l’evolució de la situació en els pròxims dies.
Els Banys de Llo són uns banys termals situats al municipi de Llo, a l’Alta Cerdanya, molt coneguts tant pels visitants que passen per la comarca com pels mateixos veïns, que els utilitzen com una escapada habitual de tranquil·litat i benestar al llarg de tot l’any. L’aigua termal prové d’un pou artesià d’uns 77 metres de profunditat i brolla de manera natural amb temperatures que oscil·len aproximadament entre els 34,5 i els 39 o 40 graus, fet que permet el bany a l’aire lliure fins i tot en ple hivern. L’equipament compta amb piscines interiors i exteriors, zones d’hidromassatge, saunes i espais de relaxació, configurant una oferta orientada tant al turisme de salut com al descans després d’activitats de muntanya, especialment de l’esquí. Diverses guies turístiques del Pirineu destaquen els Banys de Llo com una de les principals destinacions termals de la Cerdanya nord, juntament amb els banys romans de Dorres, que completen aquest atractiu de banys d’aigües calentes a la zona.
