L'esquí a la Cerdanya arrenca amb força amb prop de 20.000 esquiadors durant el pont
La Molina i Masella viuen tres dies de bones temperatures que fan de l'esquí una festa i nits gèlides que els permet innivar
Les estacions d'esquí alpí de la Molina i Masella han posat bona nota al seu inici de temporada amb un pont de la Puríssima que ha portat a les pistes al voltant de 20.000 esquiadors. La pujada de temperatures durant el dia i, en canvi, la baixada dràstica dels termòmetres durant la nit ha possibilitat jornades d'esquí que han estat una festa a les pistes i, en paral·lel, sessions de gran producció de neu.
Masella tanca una Puríssima amb plena obertura de pistes i estrena de l’esquí nocturn. L’estació de Masella ha viscut una molt bona Puríssima, marcada per tres jornades de bon temps, neu en excel·lents condicions i l’obertura del 100% del desnivell esquiable. Coincidint amb el pont, s’han posat en funcionament els sectors de la Tosa i de Coma Pregona, fet que ha permès oferir la totalitat del traçat vertical de l’estació. El balanç del cap de setmana és molt positiu, ja que molts esquiadors han pogut estrenar temporada, tot i que Masella ja portava més de deu dies oberta, i les bones condicions de la neu han estat un dels principals al·licients per atreure aficionats de tot el territori.
Un dels moments més destacats ha estat la inauguració de la temporada d’esquí nocturn, diumenge al vespre, amb una notable afluència tant a pistes com a les propostes d’après-ski. El Möod Masella i els sopars del restaurant del Pla de Masella, amb una oferta gastronòmica d’alta muntanya, van contribuir a crear un ambient festiu molt concorregut. Les bones condicions meteorològiques i de neu s’han traduït també en xifres d’afluència molt elevades, amb els allotjaments a peu de pistes al 100% d’ocupació i més de 6.000 esquiadors diumenge, la jornada de màxima afluència, mentre que a la nit inaugural de l’esquí nocturn hi van participar més de 1.000 persones.
Actualment, Masella té oberts els sectors de la Tosa, Coma Pregona, Cap del Bosc, Coma Oriola, Bosc d’Alp, la Pleta i el Pla de Masella, amb el 100% del desnivell esquiable obert i un descens de 935 metres des del cim de la Tosa, a 2.535 metres d’altitud, fins al Pla de Masella, a 1.600 metres, el desnivell més gran de la Cerdanya. Pel que fa a l’esquí nocturn, les pròximes sessions previstes aquest mes de desembre tindran lloc els dies 17 (dimecres), 20 i 27 (dissabtes) i 30 de desembre (dimarts).
Per la seva banda, la Molina, que va obrir el cap de setmana del 20 i 30 de novembre, ha tingut una bona afluència pel Pont, especialment de públic familiar i de clubs d’esquí, fregant els 8.000 visitants. Les persones aficionades a l’esquí han pogut gaudir de molt bona qualitat de neu, amb gruixos de 30 a 50 cm de neu pols, i una meteorologia molt agradable. Enguany, l’estació ceretana ha obert 24 pistes, 19 quilòmetres esquiables i 8 remuntadors. Pel que fa a l’oferta d’activitats complementàries, han destacat el Campament de Nadal i el Parc d’Aventura als arbres.
56.000 forfets a les estacions de Lleida
Per un altre costat, les estacions d’esquí del Pirineu de Lleida han venut més de 56.000 forfets durant el pont de la Puríssima, que acaba aquest dilluns. El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha expressat la satisfacció del sector pel resultat del primer pont de la campanya i ha explicat que “el bon temps i la qualitat de la neu han animat els esquiadors a visitar les nostres estacions d’alpí i de nòrdic”.
Així mateix, els allotjaments de les comarques de Lleida han complert les previsions i han acabat els tres dies festius amb una mitjana d’ocupació del 80%, amb establiments a peu de pistes que han superat el 95%. Els hotels del Pirineu han registrat una ocupació d’entre el 80% i el 85% i els de les Terres de Lleida han tingut un nivell de reserves inferior. Pel que fa als bungalows situats al voltant de les estacions d’esquí han estat al 95% d’ocupació i els de la resta de la demarcació, entre el 60% i el 80%. Les cases de turisme rural han tingut aproximadament el 85% de les seves places reservades.
Serrano ha assegurat també que el bon inici de la temporada d’hivern “és un impuls important per al conjunt del sector turístic i ens situa en una bona posició per consolidar els 1,4 milions de forfets venuts durant el conjunt de la temporada, que és l’objectiu que ens hem marcat per aquesta campanya d’esquí”. El vicepresident també ha destacat que els mesos d’hivern són “una molt bona ocasió per gaudir de la neu, però també de la natura, la cultura i la gastronomia del Pirineu i les Terres de Lleida”.
