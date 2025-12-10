Guils Fontanera: nou accés regulat a l'estació, millor manteniment
L'estació d'esquí nòrdic encara una nova campanya amb l'estrena de nous circuits i el control amb barrera que estableix un tiquet mínim per a tots els visitants
Guils Fontanera enceta la temporada d’hivern amb optimisme després de les primeres nevades. El regidor responsable de l’estació, Javier Maldonado, assegura que les condicions de neu auguren un molt bon inici de temporada, amb una gran presència de famílies.
Una de les principals novetats d’aquest any és l’estrena d’un nou sistema d’accés a l’estació amb la instal·lació d’una barrera, que permetrà generar ingressos estables destinats al manteniment de les pistes. “Aquest nou model ens ajudarà a garantir la viabilitat de l’estació i a poder reinvertir els recursos en millores i conservació”, destaca Maldonado. Fins ara es podia accedir lliurement a les pistes, la qual cosa omplia els circuits de visiants alguns dels quals no aportava cap ingrés a l'estació, tal com passa encaa en altres camps de neu d'esquí de fons. La nova rebulació amb barreres garanteix que tots els visitants fan una aportació econòmica, la qual queda coberta si es compra el forfet per esquiar.
L’estació ha preparat per a aquesta temporada un circuit de raquetes de neu amb recorreguts de dificultat fàcil, mitjana i un de més exigent. En paral·lel, l’equip tècnic treballa per poder obrir parcialment l’àrea d’esquí nòrdic tan bon punt ho permetin les condicions. “Volem que la gent pugui començar a gaudir de totes les activitats des del primer moment”, indica el regidor.
Maldonado subratlla també l’impacte que l’estació té sobre l’economia local. “Cada inici de temporada s’activen els serveis del poble i això beneficia directament el comerç, la restauració i el càmping”, afirma. A més, remarca que, tot i tractar-se d’un municipi petit, l’estació és un element identitari fonamental per a Guils Fontanera.
El regidor posa en valor la generació d’ocupació juvenil vinculada a l’activitat de l’estació. “Ens permet donar oportunitats laborals a joves de la comarca en els àmbits de l’esport, la natura i la gastronomia, i això és clau per al futur del territori”, conclou.
