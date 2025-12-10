Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Incendi als Banys de Llo: "vam aconseguir que les flames no arribessin a tot l'edifici"

La reobertura de l'establiment termal dependrà de l'abast de la reconstrucció de la part cremada

La zona cremada de l'edifici dels Banys de Llo

La zona cremada de l'edifici dels Banys de Llo / BANYS DE LLO

Miquel Spa

Miquel Spa

“Vam intentar apagar el foc amb una mànega d’aigua, però de seguida vam veure que no hi havia prou pressió”. Així expliquen els propietaris dels banys termals de Llo els primers moments de l’incendi molt violent que aquest dilluns al matí va causar greus danys materials a l’establiment de l’Alta Cerdanya, segons recull el diari L’Independant.

El foc es va declarar cap a les sis del matí, quan els propietaris, que viuen al costat del complex, van detectar una forta olor de fum i es van precipitar a comprovar què passava. Davant la impossibilitat de sufocar les flames pels seus propis mitjans, a les 6.11 h es va alertar els bombers. En aquell moment, l’incendi ja era molt actiu i les flames superaven els habitatges contigus.

Fins al lloc del sinistre s’hi van desplaçar prop d’una vintena de bombers procedents dels parcs de la Cerdanya i Sallagosa, així com un camió cisterna d’aigua de Font-Romeu. L’objectiu principal de l’operatiu era evitar que el foc s’escampés per tot l’edifici i contenir-lo a la zona del sauna.

“Vam aconseguir l’objectiu: el foc no va travessar tot l’edifici, el vam contenir i el vam poder extingir”, va explicar a L’Independant el cap de grup operatiu de Cerdanya-Capcir, Jean-François Riveill. Tot i això, els desperfectes són molt importants, sobretot a l’àrea on es va originar l’incendi.

Malgrat la virulència del foc, no s’han hagut de lamentar danys personals. A hores d’ara, s’està pendent de l’avaluació tècnica per determinar l’abast real dels danys i les causes del sinistre.

Els banys de Llo, un equipament molt concorregut tant per veïns com per turistes, especialment en temporada d’hivern, romandran tancats fins que no es garanteixi la seguretat de les instal·lacions. L’impacte econòmic de l’incident i el calendari de reobertura dependran de l’evolució dels treballs de reparació.

Denunciat per maltractament animal un veí de Castellbell i el Vilar després de trobar-se quatre gossos desatesos

El tribunal que jutja els Pujol admet el testimoni de Villarejo per determinar la incidència de l’operació Catalunya en el cas

Dos testimonis ratifiquen davant la jutgessa que Santi Laiglesia vivia al pis de Montse Careta

Manresa s'alia amb la IA, inclòs un sant Ignasi convertit en guia, per explicar els seus atractius turístics i històrics

Navarra, Madrid i Catalunya tenen les universitats públiques més cares

Visita organitzada gratuïta a espais religiosos de Manresa, dissabte

Sis empreses del Berguedà i la Cerdanya se sumen per primera vegada a la Carta Europea del Turisme Sostenible

Concentració de coloms a la plaça Sant Ignasi de Manresa
