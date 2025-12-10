Incendi als Banys de Llo: "vam aconseguir que les flames no arribessin a tot l'edifici"
La reobertura de l'establiment termal dependrà de l'abast de la reconstrucció de la part cremada
“Vam intentar apagar el foc amb una mànega d’aigua, però de seguida vam veure que no hi havia prou pressió”. Així expliquen els propietaris dels banys termals de Llo els primers moments de l’incendi molt violent que aquest dilluns al matí va causar greus danys materials a l’establiment de l’Alta Cerdanya, segons recull el diari L’Independant.
El foc es va declarar cap a les sis del matí, quan els propietaris, que viuen al costat del complex, van detectar una forta olor de fum i es van precipitar a comprovar què passava. Davant la impossibilitat de sufocar les flames pels seus propis mitjans, a les 6.11 h es va alertar els bombers. En aquell moment, l’incendi ja era molt actiu i les flames superaven els habitatges contigus.
Fins al lloc del sinistre s’hi van desplaçar prop d’una vintena de bombers procedents dels parcs de la Cerdanya i Sallagosa, així com un camió cisterna d’aigua de Font-Romeu. L’objectiu principal de l’operatiu era evitar que el foc s’escampés per tot l’edifici i contenir-lo a la zona del sauna.
“Vam aconseguir l’objectiu: el foc no va travessar tot l’edifici, el vam contenir i el vam poder extingir”, va explicar a L’Independant el cap de grup operatiu de Cerdanya-Capcir, Jean-François Riveill. Tot i això, els desperfectes són molt importants, sobretot a l’àrea on es va originar l’incendi.
Malgrat la virulència del foc, no s’han hagut de lamentar danys personals. A hores d’ara, s’està pendent de l’avaluació tècnica per determinar l’abast real dels danys i les causes del sinistre.
Els banys de Llo, un equipament molt concorregut tant per veïns com per turistes, especialment en temporada d’hivern, romandran tancats fins que no es garanteixi la seguretat de les instal·lacions. L’impacte econòmic de l’incident i el calendari de reobertura dependran de l’evolució dels treballs de reparació.
