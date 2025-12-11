Crisi de l'habitatge a Cerdanya: objectiu rehabilitar
El Consell Comarcal impulsa la formació de professionals per assolir l’objectiu de crear sostre a partir de la reconstrucció d'edificis antics
La Cerdanya s’ha fixat com a objectiu consolidar-se en el camp de la rehabilitació d’edificis. Per assolir aquesta meta, el Consell Comarcal ha donat el tret de sortida a un curs de formació en tècniques avançades i sostenibles per a la rehabilitació integral d’immobles.
El programa s’estructura en diversos blocs clau que permetran als professionals de la comarca aplicar solucions innovadores en els seus projectes: estratègia Passivhaus en projectes de rehabilitació, millora del comportament de l’envolupant tèrmica, producció energètica amb aerotèrmia i geotèrmia, estratègies per aconseguir edificis nZEB i protecció davant l’exposició al radó.
La formació està adreçada a arquitectes i arquitectes tècnics de la comarca i és impartida pel Col·legi d’Arquitectura Tècnica de Barcelona (CATeB), amb finançament de la Diputació de Lleida.
Aquesta iniciativa s’emmarca dins del pla d’acció per impulsar la competitivitat del sector de la construcció a la Cerdanya, fruit de la col·laboració publicoprivada entre el Consell Comarcal i Empresariat Cerdanya. Segons els responsables del projecte, la formació no només busca actualitzar els coneixements tècnics, sinó també ajudar la comarca a assolir el seu objectiu de liderar la reconstrucció i rehabilitació d’edificis sostenibles.
