'Quaderns de Llívia', tres dècades d'un poble ara en línia
L'Arxiu de Cerdanya escaneja i penja a la xarxa la publicació que recull l'actualitat de la població entre 1980 i el 2007
L’Arxiu Comarcal de la Cerdanya ha digitalitzat els Quaderns de Llívia (els Quaderns d’Informació Municipal de Llívia) i els ha penjat a la xarxa, al portal de premsa digitalitzada de la xarxa d’arxius comarcals del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El servei cerdà ha dut a terme la tasca de digitalització aquests últims mesos, des de finals de 2024. I ara, des de fa un parell de setmanes, les publicacions ja poden ser consultades. Aquesta opció permet, a més, fer consultes per paraules i establir cerques concretes dins de la mateixa publicació, fent ús del cercador que ja porta integrat.
El Quadern de Llívia va néixer el 1980, impulsat pel Patronat del Museu de Llívia i l’Ajuntament de Llívia, ideat i coordinat pel qui fora president del patronat, i anteriorment secretari municipal llivienc, Josep Vinyet. El Quadern va sortir regularment els primers sis anys. Posteriorment, la seva edició fou intermitent fins a l’any 2007 (número 16è). El número 17è de la publicació va veure la llum el 2014. En total, 17 números en xarxa i unes 3.000 pàgines d’informació de Llívia, digitalitzades i consultables en línia.
La missió de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya és recollir i conservar totes les publicacions periòdiques de la comarca. L’arxiu cerdà disposa d’un fons extens de capçaleres de premsa comarcal des de 1879 fins a l’actualitat. La majoria de les revistes estan digitalitzades i són consultables en línia.
