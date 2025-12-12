Decoració de Nadal completa a Llívia: pessebres, aparadors, façanes i balcons
L'Ajuntament convida els veïns a transformar el poble en un gran escenari de llums i colors amb concursos per seccions
L’Ajuntament de Llívia demana la implicació dels veïns per convertir el poble en una decoració total de Nadal amb un concurs que premia els millors balcons, façanes i aparadors. En aquesta línia, el consistori ha decidit recuperar i ampliar amb altres elements ornamentals el tradicional concurs de pessebres, una iniciativa que anys enrere havia impulsat la parròquia i que havia caigut en desús. L’objectiu és que Llívia esdevingui un poble plenament engalanat per les festes, implicant famílies, comerciants i establiments en una proposta comunitària que vol reforçar el sentiment de pertinença i la imatge nadalenca del municipi.
El concurs de pessebres, obert a famílies i entitats, comptarà amb tres premis i un guardó especial al pessebre més original. El jurat, format per persones vinculades al món pessebrista i a l’àmbit artístic, visitarà les llars participants els dies 2, 3 i 4 de gener per valorar elements com el paisatge, la llum, el color, la perspectiva i la composició. El lliurament de premis es farà el 5 de gener, a les 17.30 h, a la sala del teatre, just abans de la cavalcada de Reis i després de l’espectacle infantil de Jaume Barri.
Paral·lelament, l’Ajuntament convoca també els concursos de decoració nadalenca d’aparadors comercials i de façanes i balcons, amb la voluntat d’estendre l’ambient festiu a tots els racons del poble. En aquests casos, el jurat valorarà especialment l’ús de materials reciclats, elements naturals i sistemes d’il·luminació de baix consum, amb l’objectiu de fomentar una decoració sostenible i respectuosa amb l’entorn. Igual que amb els pessebres, hi haurà tres premis per a cada categoria, consistents en lots de productes locals, i està prohibit l’ús d’espècies protegides o de recol·lecció restringida.
Les inscripcions per participar en qualsevol dels concursos es poden fer fins al 29 de desembre enviant un correu a comunicacio@llivia.org, indicant el nom de la família o establiment, l’adreça i un telèfon de contacte. Totes les bases estan disponibles al web municipal.
Amb la recuperació del concurs de pessebres i la reedició de les categories de decoració exterior, Llívia vol demostrar que la suma de petites iniciatives veïnals pot transformar el municipi en una postal nadalenca viva, participada i sostenible.
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- Ernest Larroya munta una Trobada de Bateries per La Marató: 'El meu pare es va morir de càncer i jo volia aportar el meu granet de sorra a Manresa
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Jo Jet i Maria Ribot pleguen