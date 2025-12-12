Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Decoració de Nadal completa a Llívia: pessebres, aparadors, façanes i balcons

L'Ajuntament convida els veïns a transformar el poble en un gran escenari de llums i colors amb concursos per seccions

Una avinguda de Llívia per Nadal / AJ LLÍVIA

L’Ajuntament de Llívia demana la implicació dels veïns per convertir el poble en una decoració total de Nadal amb un concurs que premia els millors balcons, façanes i aparadors. En aquesta línia, el consistori ha decidit recuperar i ampliar amb altres elements ornamentals el tradicional concurs de pessebres, una iniciativa que anys enrere havia impulsat la parròquia i que havia caigut en desús. L’objectiu és que Llívia esdevingui un poble plenament engalanat per les festes, implicant famílies, comerciants i establiments en una proposta comunitària que vol reforçar el sentiment de pertinença i la imatge nadalenca del municipi.

El concurs de pessebres, obert a famílies i entitats, comptarà amb tres premis i un guardó especial al pessebre més original. El jurat, format per persones vinculades al món pessebrista i a l’àmbit artístic, visitarà les llars participants els dies 2, 3 i 4 de gener per valorar elements com el paisatge, la llum, el color, la perspectiva i la composició. El lliurament de premis es farà el 5 de gener, a les 17.30 h, a la sala del teatre, just abans de la cavalcada de Reis i després de l’espectacle infantil de Jaume Barri.

Paral·lelament, l’Ajuntament convoca també els concursos de decoració nadalenca d’aparadors comercials i de façanes i balcons, amb la voluntat d’estendre l’ambient festiu a tots els racons del poble. En aquests casos, el jurat valorarà especialment l’ús de materials reciclats, elements naturals i sistemes d’il·luminació de baix consum, amb l’objectiu de fomentar una decoració sostenible i respectuosa amb l’entorn. Igual que amb els pessebres, hi haurà tres premis per a cada categoria, consistents en lots de productes locals, i està prohibit l’ús d’espècies protegides o de recol·lecció restringida.

Les inscripcions per participar en qualsevol dels concursos es poden fer fins al 29 de desembre enviant un correu a comunicacio@llivia.org, indicant el nom de la família o establiment, l’adreça i un telèfon de contacte. Totes les bases estan disponibles al web municipal.

Amb la recuperació del concurs de pessebres i la reedició de les categories de decoració exterior, Llívia vol demostrar que la suma de petites iniciatives veïnals pot transformar el municipi en una postal nadalenca viva, participada i sostenible.

