Prat d'Aguiló, destí natural top a la Cerdanya, ara amb més seguretat i més aigua
El Parc del Cadí executa un pla de millora en la visita a l'entorn sota la paret del Cadí que dona accés al Pas dels Gosolans i el Berguedà
El Parc Natural del Cadí-Moixeró ha completat recentment diverses actuacions de millora a la zona de Prat d’Aguiló, un dels indrets naturals més visitats de la Cerdanya. Situat al terme municipal de Montellà i Martinet, aquest altiplà, encaixat sota la paret nord del Cadí, és punt de pas destacat de senderistes que travessen el Pas dels Gosolans en direcció al Berguedà. L’entorn, d’alt interès paisatgístic i excursionista, registra cada vegada una major afluència de visitants.
Per tal de garantir una millor ordenació de l’espai i reduir l’impacte de la pressió humana, el Parc Natural ha executat diferents millores. D’una banda, s’ha instal·lat una barana a l’aparcament, amb l’objectiu d’augmentar-ne la seguretat i ordenar la zona d’estacionament, sovint saturada en caps de setmana i temporada alta. De l’altra, s’ha intervingut en la captació d’aigua i l’abeurador del bestiar, una actuació que reforça l’activitat ramadera tradicional, imprescindible per al manteniment del mosaic de pastures i la preservació del paisatge d’alta muntanya.
Amb aquestes actuacions, el Parc Natural vol afavorir la convivència entre l’ús públic, l’activitat ramadera i la conservació del medi natural, en un dels punts més emblemàtics i sensibles de la seva xarxa d’itineraris. Les millores formen part d’una estratègia més àmplia per adequar els espais de gran afluència i garantir que l’experiència dels visitants sigui compatible amb la protecció dels valors naturals de la zona.
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- Ernest Larroya munta una Trobada de Bateries per La Marató: 'El meu pare es va morir de càncer i jo volia aportar el meu granet de sorra a Manresa
- Jo Jet i Maria Ribot pleguen
- La reacció quan es descobreix la Seu és de sorpresa
- Pagesos tallaran l'Eix Transversal a Manresa contra la gestió de la fauna cinegètica el 29 de desembre