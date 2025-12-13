Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Cerdanya reforça la coordinació amb el Servei d'Ocupació per ampliar els serveis a la comarca

El Consell Comarcal rep una delegació a Puigcerdà del SOC amb també els representants territorials per analitzar la creació de feina

La reunió al Consell Comarcal / CCC

Miquel Spa

Miquel Spa

Puigcerdà

La Cerdanya i el Servei d'Ocupació de Catalunya han establert un acord de col·laboració per ampliar els serveis a la comarca. El president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Isidre Chia, i la vicepresidenta, Cristina Rotellà, han rebut aquesta setmana el director del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), Francesc Castellana, en una reunió de treball celebrada a la sala de plens de l’ens comarcal per exposar la necessitat de reforçar la col·laboració amb el SOC i afrontar conjuntament els reptes laborals que afecten la comarca. A l’encontre també hi van participar el subdirector general d’Ocupació i del SOC, Lluís Rodríguez, i el coordinador dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa, Hèctor Ortiz, a més de l’equip tècnic del Consell.

Els representants comarcals han posat sobre la taula la necessitat d’enfortir l’acompanyament a les persones desocupades de la Cerdanya, millorant l’accessibilitat als recursos del SOC i adaptant-los a la realitat d’un territori amb particularitats pròpies: una economia fortament vinculada al turisme, l’hostaleria i els serveis, una forta estacionalitat laboral, i la condició de comarca transfronterera, amb fluxos de mobilitat cap a França i ocupacions que no sempre s’alineen amb el perfil de la població local.

En aquest context, la comarca afronta reptes destacats com la manca de personal qualificat en temporada alta, la dificultat de retenir talent jove, la dependència d’ocupació temporal, i la necessitat de millorar els circuits de formació professional vinculats a sectors estratègics. Per això, el Consell defensa que calen programes d’orientació i formació més adaptats, així com un model de servei que faciliti la inserció laboral de joves i persones en situació d’atur cap a feines més estables i de qualitat.

La trobada s’emmarca en la voluntat de reforçar la col·laboració institucional i impulsar noves línies de treball conjuntes per donar resposta a les exigències d’un mercat laboral muntanyenc i divers com el ceretà, on la competitivitat econòmica passa per una millor coordinació entre administració, empreses i serveis públics d’ocupació.

