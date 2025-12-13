La Cerdanya reforça la coordinació amb el Servei d'Ocupació per ampliar els serveis a la comarca
El Consell Comarcal rep una delegació a Puigcerdà del SOC amb també els representants territorials per analitzar la creació de feina
La Cerdanya i el Servei d'Ocupació de Catalunya han establert un acord de col·laboració per ampliar els serveis a la comarca. El president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Isidre Chia, i la vicepresidenta, Cristina Rotellà, han rebut aquesta setmana el director del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), Francesc Castellana, en una reunió de treball celebrada a la sala de plens de l’ens comarcal per exposar la necessitat de reforçar la col·laboració amb el SOC i afrontar conjuntament els reptes laborals que afecten la comarca. A l’encontre també hi van participar el subdirector general d’Ocupació i del SOC, Lluís Rodríguez, i el coordinador dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa, Hèctor Ortiz, a més de l’equip tècnic del Consell.
Els representants comarcals han posat sobre la taula la necessitat d’enfortir l’acompanyament a les persones desocupades de la Cerdanya, millorant l’accessibilitat als recursos del SOC i adaptant-los a la realitat d’un territori amb particularitats pròpies: una economia fortament vinculada al turisme, l’hostaleria i els serveis, una forta estacionalitat laboral, i la condició de comarca transfronterera, amb fluxos de mobilitat cap a França i ocupacions que no sempre s’alineen amb el perfil de la població local.
En aquest context, la comarca afronta reptes destacats com la manca de personal qualificat en temporada alta, la dificultat de retenir talent jove, la dependència d’ocupació temporal, i la necessitat de millorar els circuits de formació professional vinculats a sectors estratègics. Per això, el Consell defensa que calen programes d’orientació i formació més adaptats, així com un model de servei que faciliti la inserció laboral de joves i persones en situació d’atur cap a feines més estables i de qualitat.
La trobada s’emmarca en la voluntat de reforçar la col·laboració institucional i impulsar noves línies de treball conjuntes per donar resposta a les exigències d’un mercat laboral muntanyenc i divers com el ceretà, on la competitivitat econòmica passa per una millor coordinació entre administració, empreses i serveis públics d’ocupació.
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Ensurt per un escalfador que fumejava en una clínica dental del passeig de Pere III de Manresa
- bonÀrea trasllada la seva botiga a Igualada per ampliar la seva superfície i gamma de productes
- Les cinc claus per les quals les paraules de Buenafuente sobre la seva salut són un exemple a seguir