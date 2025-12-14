Integra Pirineus alerta del perill creixent d'incendis i activa una campanya de captació de fons per prevenir-los
El programa Forfait For Faith de la fundació amb acció a l'Alt Urgell i la Cerdanya assenyala el canvi climàtic i l'abandonament rural com a principals causes
En el marc del Dia Internacional de les Muntanyes, Integra Pirineus llança la campanya Forfait For Faith per sensibilitzar sobre la urgència de gestionar els boscos del Pirineu de manera sostenible i captar fons per complir aquesta missió. A partir dels diners recaptats, des d’Integra Pirineus volem fer una franja de prevenció d'incendis d’un catàleg que vam elaborar d'actuacions urgents per fer als boscos de l’Alt Urgell.
Forfait For Faith sensibilitzarà sobre la urgència de gestionar els boscos del Pirineu de manera sostenible a través d’un vídeo emotiu on es reflexiona sobre el futur del Pirineu i s’ofereix pagar un forfet simbòlic on els guanys es destinin a Integra Pirineus per fer gestió forestal. El missatge del vídeo és que mentre actualment podem gaudir de l’hivern i la neu, qui sap si en un futur ho podrem fer degut al canvi climàtic i a la poca gestió forestal que s’està duent a terme.
La necessitat de sensibilitzar va molt vinculada a aquesta evolució que travessen els boscos juntament amb les grans dificultats que pateixen. I és que, el clima s’està transformant i el nostre paisatge també: hi ha més sequera, la caiguda de llamps a terra augmenta, i amb tot això creix el risc d’incendis. A més, el bosc ha crescut com mai: tenim el doble d’arbres, però són boscos joves, molt densos i homogenis, amb menys capacitat de resistir els impactes del canvi climàtic.
Aquestes últimes dècades també hi ha hagut un gran abandonament rural, que ha provocat la pèrdua del coneixement tradicional i la desconnexió entre l’activitat humana i la natura. A més, la falta de relleu generacional entre el personal forestal només fa que agreujar aquesta situació. Per tant, tota aquesta conjuntura provoca que deixem créixer els boscos sense acompanyament, fent-los més febles, vulnerables i molt més inflamables.
Des d’Integra Pirineus vivim amb preocupació tota aquesta evolució dels boscos i és per això que reivindiquem la importància d’una gestió forestal sostenible compromesa amb el territori i les persones que l’habiten. Necessitem actuar i per fer-ho llancem aquesta campanya per tal de poder desenvolupar algunes accions per seguir cuidant els boscos. A més, ho fem sense perdre de vista el nostre objectiu principal: oferir oportunitats laborals per a persones en risc d’exclusió, especialment aquelles amb una discapacitat intel·lectual o trastorn de la salut mental.
La principal via que tenim per crear oportunitats laborals ajustades és a través de la gestió forestal sostenible dels boscos i l’aprofitament de la fusta que s’extreu. Les persones que atenem fan tota mena de treballs forestals: franges de prevenció d'incendis, aclarides de millora al bosc, recuperació de pastures i molts altres. Gràcies a aquesta campanya, a més d’apostar per treballar pels boscos del Pirineu també prioritzem les persones que l’habiten i les seves oportunitats laborals.
Aquesta campanya s’ha pogut dur a terme gràcies a la VI edició del programa de transformació social B-Value. En aquesta edició Integra Pirineus va ser premiada amb diversos guardons, entre els quals destaca la creació d’una campanya amb l’agència de comunicació After, amb qui hem ideat Forfait For Faith. El video que acompanya la campanya es pot veure a l'enllaç https://www.youtube.com/watch?v=n5R3V76dX0Q
