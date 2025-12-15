Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

ERC demana al Parlament el desplegament al Pirineu dels serveis territorials pendents

Pepe Vidal pregunta al Govern del PSC per les delegacions de Justícia, Memòria Democràtica, Drets Socials i Inclusió

El diputat pirinenc Pepe Vidal

Miquel Spa

Miquel Spa

Puigcerdà

El diputat pirinenc Pepe Vidal ha presentat una bateria de preguntes escrites al Govern per saber quan està previst el desplegament dels serveis territorials en l’àmbit de Justícia i Memòria Democràtica, així com el de Drets Socials i Inclusió a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran.

Aquesta petició respon a la necessitat urgent de consolidar els serveis territorials a la vegueria per garantir una gestió molt més eficaç, més propera i més adaptada a les singularitats d’un territori com és l’Alt Pirineu. “Es necessari acabar de realitzar el desplegament a tota la vegueria, per descentralitzar l’administració i treballar per un reequilibri territorial del nostre país” ha explicat el diputat republicà.

Per aquest motiu, el diputat ha demanat saber, quina és la data prevista per a la finalització completa del desplegament d’aquests dos serveis territorials a la vegueria de l’Alt Pirineu i complir així el compromís adquirit amb la ciutadania. Vidal també ha qüestionat saber quan preveu el Govern incorporar a una persona tècnica als serveis territorials de Justícia i Memòria Democràtica

