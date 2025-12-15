ERC demana al Parlament el desplegament al Pirineu dels serveis territorials pendents
Pepe Vidal pregunta al Govern del PSC per les delegacions de Justícia, Memòria Democràtica, Drets Socials i Inclusió
El diputat pirinenc Pepe Vidal ha presentat una bateria de preguntes escrites al Govern per saber quan està previst el desplegament dels serveis territorials en l’àmbit de Justícia i Memòria Democràtica, així com el de Drets Socials i Inclusió a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran.
Aquesta petició respon a la necessitat urgent de consolidar els serveis territorials a la vegueria per garantir una gestió molt més eficaç, més propera i més adaptada a les singularitats d’un territori com és l’Alt Pirineu. “Es necessari acabar de realitzar el desplegament a tota la vegueria, per descentralitzar l’administració i treballar per un reequilibri territorial del nostre país” ha explicat el diputat republicà.
Per aquest motiu, el diputat ha demanat saber, quina és la data prevista per a la finalització completa del desplegament d’aquests dos serveis territorials a la vegueria de l’Alt Pirineu i complir així el compromís adquirit amb la ciutadania. Vidal també ha qüestionat saber quan preveu el Govern incorporar a una persona tècnica als serveis territorials de Justícia i Memòria Democràtica
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- La germandat de Montserrat de Sevilla viu amb gran emoció la trobada amb la Moreneta
- Sant Vicenç es queda sense Germanes Dominiques després de 135 anys
- «Al Berguedà la divisió és un fre important; mirem de reüll què fa l’altre»
- Althaia va diagnosticar prop de 1.600 nous casos de càncer el 2024
- Has treballat menys de 25 anys? Així és com pots aconseguir les cotitzacions gratuïtes de la Seguretat Social