L'Ajuntament de Llívia defensa la seva taxa d'escombraries als pisos turístics
Associació Turística d'Apartaments reclama al consistori que torni l'augment de l'import i l'acusa de desatendre una sentència que anul·la la norma
L’Ajuntament de Llívia ha assegurat que les seves actuacions pel que fa a la taxa de la brosssa dels habitatges turístics "es troben dins del marc legal i que, sense cap mena de dubte, acatarà les sentències en la línia que dictamini les autoritats judicials. La cronologia de les aprovacions de l’ordenança i els seus recursos, o la sentència de 2025, així com les al·legacions i les impugnacions, deixa clar que tots aquests passos s’han encadenat en uns terminis que no han permès una resolució prompta".
El consistori ha argumenat que "vol fer arribar als veïns i a les veïnes de la vila la informació i la cronologia de les decisions adoptades en el cas de l’ordenança reguladora de la taxa per a la recollida de deixalles vinculada als habitatges d’ús turístic de Llívia i que ha generat el malestar expressat, aquestes últimes hores, per l’Associació Turística d’Apartaments (ATA). És voluntat d’aquest consistori deixar clar que l’Ajuntament de Llívia no ha actuat fora de la legalitat i que hi ha un recurs del 2025 pendent de resolució, la qual cosa fa difícil adoptar mesures. L’Ajuntament està valorant, tècnicament, quina ha de ser la fórmula més equànime per a tots els ciutadans de la vila de Llívia, quan les impugnacions judicials hagin acabat el seu recorregut".
Una ordenança aprovada en el 2022
L’Ajuntament de Llívia va aprovar l’ordenança de deixalles vinculada als habitatges d’ús turístic en el mandat municipal anterior, l’any 2022. La seva aplicació entrava en vigor, doncs, l’any 2023. Una ordenança, per ser aprovada, segueix el procés administratiu següent: aprovació inicial; informació pública; resolució d’al·legacions; aprovació definitiva i publicació en el Butlletí Oficial. L’ordenança entra en vigor a primer d’any i no es pot anul·lar ni revocar durant l’exercici natural de l’any de vigència. L’ordenança de 2023, aprovada en el 2022, no va rebre cap al·legació, però va ser recorreguda davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La sentència d’aquest recurs va arribar el 17 de gener de 2025.
Del 2023 al 2025
Els anys 2023 i 2024, anteriors a la sentència del recurs esmentat, es van aprovar les modificacions d’aquesta ordenança que van entrar en vigor els anys següents: 2024 i 2025. Per tant, quan es notifica a l’Ajuntament de Llívia el contingut de la sentència el 17 de gener de 2025, l’ordenança d’aquell exercici ja era en vigor, vigent per aquell exercici i pels anys posteriors si no es modifica el seu redactat. Els anys 2023 i 2024 es va modificar l’ordenança per aplicar-hi els augments percentuals i lineals en la taxa d’escombraries que es va fer a tothom per igual, per ajustar el cost del servei a l’import que pagaven els veïns, tal com dicta la normativa europea.
Cal dir que les aprovacions de les modificacions de l’ordenança fiscal de 2024 i 2025, aprovades en anys anteriors, van tenir recorreguts diferents. La de 2024 no va rebre cap al·legació i no va ser impugnada. La de 2025 tampoc no va rebre cap al·legació, però sí que va ser recorreguda davant el TSJC. Aquest és el recurs que està pendent de resolució, fet que a hores d’ara no permet adoptar una decisió municipal sense conèixer el resultat judicial.
Sentència clara del 2025
La sentència 83/2025 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en data 17 de gener de 2025, en el procediment ordinari 308/2023 seguit davant del TSJC, CA, Secció Primera, va estimar parcialment el recurs contenciós administratiu interposat per l’Associació Turística d’Apartaments contra la modificació de l’ordenança fiscal número 10, reguladora de la taxa per a la recollida de residus de l’Ajuntament de Llívia, exercici 2023 (BOP de Girona núm. 243, de data 22 de desembre de 2022), i va anul·lar l’ordenança fiscal que regula la taxa de recollida de residus dels habitatges d’ús turístic, desestimant, però, les altres pretensions de la demanda. Per aquest motiu, l’Ajuntament no ha de fer cap actuació en execució de la sentència.
L’actual equip de govern espera la resolució de la impugnació de l’ordenança de 2025 per prendre una decisió equànime, en benefici de tots els veïns de la vila.
