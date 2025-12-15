Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Puigcerdà reforça els acords amb Educació

Ajuntament i departament es coordinen per garantir el desenvolupament dels projectes formatius

Miquel Spa

Miquel Spa

Puigcerdà

L’Ajuntament de Puigcerdà i el departament d'Educació han reforçat la coordinació i el pla de treball pels objectius estratègics de la vila en matèria de formaicó. L'equip de govern municipal ha rebut una visita tècnica del Servei de Suport a la Comunitat Educativa del Departament d’Educació i Formació Professional. La trobada ha reunit la regidora d’Educació, Núria Laura Muñoz; la tècnica del Pla Educatiu d’Entorn (PEE), Emma Rodríguez; la directora dels Serveis Territorials de l’Alt Pirineu i Aran, Carlota Valls, i diversos representants del Departament.

L’objectiu de la reunió ha estat fer un seguiment dels projectes, reptes i actuacions que el PEE ha desenvolupat a la vila durant els darrers mesos, segons han apuntat des del consistori. Aquestes trobades permeten reforçar la cooperació entre administracions i garantir que les iniciatives educatives es despleguin de manera coordinada i efectiva.

El Pla Educatiu d’Entorn busca afavorir l’èxit educatiu de l’alumnat, promoure la convivència i la cohesió social, fomentar l’ús de la llengua catalana i generar xarxes de col·laboració entre centres, famílies i entitats locals. Segons l’Ajuntament, aquestes accions formen part de l’aposta pel desenvolupament d’una educació de qualitat per a tothom a Puigcerdà.

Amb aquesta visita, la corporació municipal reafirma el seu compromís amb el PEE i amb les polítiques educatives que contribueixen a millorar l’entorn escolar i la vida comunitària a la vila. La trobada arriba poc després de la reunió entre l’Ajuntament de Puigcerdà i el Departament d’Educació per tractar l’ajornament del debat sobre el futur de l’escola Llums del Nord, un procés que continua en estudi per garantir decisions consensuades i beneficioses per a la comunitat educativa i el model a la capital cerdana.

