Bus Blanc de la Cerdanya: el transport públic de l'esquí
El servei del Consell Comarcal arrenca amb l’inici de la temporada a la Molinia i Masella i funcionarà els caps de setmana i festius escolars amb un tiquet de 2 euros per trajecte
Amb l’arribada de l’hivern i l’inici de la temporada d’esquí, la Cerdanya recupera un dels serveis més esperats pels aficionats a la neu i pels veïns de la comarca: el Bus Blanc. El Consell Comarcal de la Cerdanya posa novament en marxa aquest transport públic especial que connecta els pobles de la vall amb les estacions d’esquí alpí de La Molina i Masella.
El servei ha entrat en funcionament aquest mes coincidint amb l’obertura de les estacions, i s’oferirà tots els caps de setmana i festius escolars fins al tancament de les pistes. L’única excepció serà el dia de Nadal, en què el bus no circularà. El preu del bitllet es manté en 2 euros per trajecte, amb l’objectiu de facilitar una alternativa econòmica i sostenible al vehicle privat.
El Bus Blanc s’organitza en dues rutes principals que cobreixen bona part del territori cerdà. La Ruta 1 surt a primera hora del matí de municipis com All, Ger, Bolvir i Llívia, i passa per Puigcerdà —tant a l’aparcament de les Monges com a la zona del servei Repsol—, Queixans i Urús, abans d’arribar a La Molina i finalitzar a Masella, al Pla de Masella. Els horaris d’anada comencen a partir de les 7.20 del matí, mentre que el servei de tornada s’inicia a primera hora de la tarda, amb sortides esglaonades entre les 14.15 i les 16.00 hores, segons la parada.
La Ruta 2 dona servei als pobles de l’altra banda de la vall, amb sortides des de Martinet, Prullans, Bellver de Cerdanya, Prats, Urús, Das i Alp. Aquesta línia també té com a destinació final La Molina i Masella, amb sortides d’anada entre les 7.45 i les 9 del matí, i retorns a partir de les 14.15 fins a les 15.35 hores.
Des del Consell Comarcal destaquen que el Bus Blanc no només facilita l’accés a les estacions d’esquí, sinó que també contribueix a reduir el trànsit i l’impacte ambiental durant els dies de més afluència a la muntanya. El servei s’ha consolidat com una opció pràctica tant per a joves com per a famílies i treballadors de les estacions.
Per a més informació sobre horaris i parades, els usuaris poden adreçar-se al Consell Comarcal de la Cerdanya, que posa a disposició els telèfons d’informació habituals. Amb aquesta iniciativa, la comarca torna a apostar per una mobilitat hivernal més accessible i ordenada, coincidint amb un dels moments clau de l’activitat turística a la Cerdanya.
