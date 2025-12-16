Descens infantil de la Molina: 75 anys de planter d'esquí
La cursa feta ja un referent per a infants de 0 a 6 anys es disputarà a Pista Llarga el dia u de gener amb activitats familiars i un vessant solidari
La Molina obrirà l’any amb el 75è Descens Infantil, que tindrà lloc l’1 de gener de 2026. La prova, una de les cites de referència de l’esquí català, està adreçada a infants de 0 a 6 anys i es disputarà a les 11.30 hores a la Pista Llarga, amb la participació de famílies i aficionats a la neu.
Creat l’any 1950, el Descens Infantil s’ha mantingut de manera continuada al llarg de set dècades. El recorregut, de distància reduïda i adaptat als participants, permet que els més petits facin els primers descensos, tant nadons que baixen acompanyats com nens i nenes de fins a sis anys amb equipació esportiva. Cada edició reuneix prop de 125 participants.
En les seves 75 edicions, la prova ha estat el primer contacte amb la competició per a esportistes que posteriorment han destacat en l’àmbit internacional. Entre ells, Kilian Jornet, que hi va prendre part en la seva primera cursa, així com infants de famílies vinculades a l’esport, com els fills de Johan Cruyff. També formen part de la història del Descens Infantil esquiadors que avui competeixen al circuit FIS de la Copa del Món, com Albert Ortega.
L’edició del 75è aniversari inclourà un programa d’activitats adreçades al públic familiar. Durant la cursa hi haurà pintacares, la presència del Patge Reial per recollir les cartes als Reis d’Orient, un concert del grup La Tresca i la Verdesca i un refrigeri mentre s’esperen els resultats.
El Descens Infantil manté el seu vessant de solidaritat. La inscripció té un cost de 16 euros, dels quals un euro es destinarà a l’Associació 8000 Estels. Tots els participants rebran un obsequi. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web del Descens Infantil, on també es pot consultar el reglament i la informació pràctica.
