La Fundació Hospital de Puigcerdà rep un premi per un projecte de salut amable
La iniciativa, impulsada per la Unitat d’Atenció Intermèdia, promou l’activitat física a l’aire lliure per millorar el benestar dels pacients ingressats
La Fundació Hospital de Puigcerdà ha estat distingida amb un premi estatal pel projecte Parc de Salut Amable, una iniciativa que reforça el compromís del centre amb la humanització de l’atenció sanitària. El projecte, impulsat per la Unitat d’Atenció Intermèdia, ha estat seleccionat dins les H-AJUDES 2025 de la Fundación Humanizando la Sanidad, entre una vintena de propostes presentades d’arreu de l’Estat.
El Parc de Salut Amable està pensat com un espai d’exercici a l’aire lliure adreçat a persones ingressades amb malalties cròniques complexes. L’objectiu és facilitar l’activitat física de manera segura durant l’ingrés hospitalari, millorar l’autonomia dels pacients i afavorir el benestar emocional, tot reduint el sedentarisme i la sensació d’aïllament.
Segons expliquen des del centre, el projecte també vol contribuir a prevenir la fragilitat associada a les estades hospitalàries i fomentar la socialització, incidint directament en la qualitat de vida de les persones ateses. Aquesta aposta encaixa amb un model assistencial centrat en la persona i en una visió integral de la salut.
En el marc d’aquest reconeixement, la Fundació Hospital de Puigcerdà ha convocat l’equip i la comunitat vinculada al projecte a l’acte de lliurament del Premi H-Ayudas, que tindrà lloc el pròxim 12 de gener, a partir de les 13.00 hores, a la residència. L’acte servirà per posar en valor la feina de l’equip motor de l’hospital amable i per visibilitzar una iniciativa que consolida la humanització com a eix central de l’atenció sanitària al territori.
