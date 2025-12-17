Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una topada entre dos turismes i un camió deixa dos ferits i fa tallar la C-162, a Urús

Un dels ocupants dels vehicles ha quedat atrapat a l'interior i ha hagut de ser excarcerat pels cossos d'emergències

El punt de tall de la C-162, a l'altura d'Urús

El punt de tall de la C-162, a l'altura d'Urús / SCT

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Un xoc amb dos turismes i un camió implicats ha deixat dues persones ferides i ha obligat a tallar temporalment la C-162, a Urús (Cerdanya). L'accident ha tingut lloc a les 14:20 h d'aquest migdia. En conseqüència, un dels ocupants dels vehicles ha quedat atrapat al seu interior i ha hagut de ser excarcerat pels Bombers. Les primeres informacions apunten que la col·lisió ha deixat almenys dues persones ferides, malgrat que no ha transcendit el grau de gravetat.

Per atendre els ferits i retirar els cotxes de la calçada s'ha hagut de tallar la circulació, tot i que una hora més tard ja estava reoberta.

