Tren Groc: la lluita continua
L'Assemblea General d'Usuaris aprova continuar la mobilització per fer de la línia un transport quotidià i no tan sols turístic i reclama bitllets a dos euros tot l'any
Garantir un servei útil per als residents, amb més freqüències i preus assequibles, ha estat la principal conclusió de l’assemblea general del Comitè d’Usuaris del Tren Groc, que s’ha celebrat a Oleta. La trobada ha servit per fixar dues prioritats clares: assegurar circulacions matinals en tots dos sentits i implantar una tarifa de 2 euros durant tot l’any, amb l’objectiu de convertir el ferrocarril en una alternativa real al cotxe i no només en un reclam turístic, segons ha informat el rotatiu de l'Alta Cerdanya L'Independant.
L’assemblea, que ha comptat amb una notable participació institucional, ha posat en relleu que el popular 'Canari' ha estat molt més que una icona del paisatge pirinenc. L’alcalde d’Oleta, Jean-Louis Jallat, ha remarcat que la desaparició del Tren Groc hauria transformat profundament el territori, ja que ha format part inseparable de la identitat del Conflent i dels alts cantons.
La presència d’alcaldes i del conseller departamental i president del Parc Natural Regional, Michel Garcia, ha reforçat la idea que ha calgut treballar conjuntament per compatibilitzar la conservació del patrimoni ferroviari amb les necessitats actuals de mobilitat. En aquesta línia, el president del comitè d’usuaris, Jean-Louis Demelin, ha recordat la llarga trajectòria de l’entitat i ha reafirmat el seu compromís constant amb la defensa d’una infraestructura clau per a la vida quotidiana i l’atractiu econòmic de la zona.
Durant la sessió també s’ha posat en valor l’esforç de la Regió d’Occitània – Pirineus Mediterrània, que ha destinat 90 milions d’euros a la renovació del material i de les instal·lacions. Una inversió que ha permès allargar la vida d’una línia centenària i n’ha millorat la fiabilitat.
Els participants han coincidit que ha calgut preservar el caràcter històric del Tren Groc, però sense renunciar a un servei públic regular i eficient. Un equilibri que ha confirmat que no s’ha tractat només d’un símbol, sinó d’una peça clau per al dia a dia dels habitants.
L’arribada del nou president de la SNCF, coneixedor de les reivindicacions del territori, s’ha interpretat com una oportunitat per reprendre el diàleg. En aquest context, s’ha celebrat l’anunci de la reobertura de la línia Perpinyà–Vilafranca de Conflent el 24 de gener a les 8.10 h, una millora que ha reforçat la connexió amb la resta de la xarxa.
El missatge final de l’assemblea ha estat clar: el Tren Groc no ha pogut quedar relegat a un paper secundari. Ha estat una eina viva de cohesió territorial i un element clau per al futur sostenible del Pirineu, i el comitè ha fet una crida a ampliar la implicació d’usuaris i municipis perquè hagi continuat circulant durant molts anys.
- Aquestes són les 250 empreses que més facturen del Bages
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Robaven motos a l'àrea de Barcelona i les venien a peces des de Manresa
- La població de senglars al parc natural de Sant Llorenç té una densitat «mitjana»
- Preocupació per un niu de vespa asiàtica en un arbre de Manresa anant cap a Viladordis