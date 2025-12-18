Bellver acull un concert de Manu Guix dins els actes del 800 aniversari del poble
L’actuació tindrà lloc a dos quarts de vuit del vespre al pavelló poliesportiu amb aforament limitat
Bellver de Cerdanya celebrarà diumenge 21 de desembre de 2025 un concert del músic i compositor Manu Guix, en el marc dels actes de commemoració dels 800 anys del poble. L’actuació tindrà lloc a dos quarts de vuit del vespre al pavelló poliesportiu i serà amb aforament limitat. El preu de l’entrada és de cinc euros i la recaptació es destinarà íntegrament a la Fundació Sant Roc.
El concert s’emmarca dins el programa d’activitats que Bellver ha impulsat al llarg de l’any per celebrar el vuitè centenari de la seva fundació, una efemèride que recorda l’atorgament de la Carta de Població i Franqueses el 1225. La commemoració ha volgut posar en valor la història, el patrimoni i la identitat del municipi, combinant propostes culturals, festives i de memòria col·lectiva.
Entre els actes més destacats que s’han dut a terme hi ha el mapatge audiovisual projectat a la plaça Major, amb imatges i elements vinculats a les tradicions i la història local, que va donar el tret de sortida simbòlic a l’any commemoratiu. També s’ha apostat per la recuperació de costums populars, com el Ball del Fanalet, que ha tornat a formar part del calendari festiu de la vila després d’anys sense representar-se. La programació del 800 aniversari ha inclòs igualment xerrades i conferències sobre la història de Bellver, activitats participatives per recollir testimonis i fotografies antigues del poble, així com propostes culturals de petit format, amb música, teatre i actes a l’aire lliure pensats per implicar el conjunt de la població. L’objectiu ha estat reforçar el sentiment de comunitat i transmetre el llegat històric a les noves generacions.
Amb el concert de Manu Guix, Bellver de Cerdanya posa un colofó musical a un any d’activitats commemoratives. L’actuació vol ser, alhora, un acte cultural destacat i una celebració col·lectiva que tanqui un any marcat per la reivindicació del passat i la vitalitat present d’un municipi amb vuit segles d’història.
- ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
- Detenen un home a Igualada per estafar 10.000 euros a una constructora fent-se passar per un dels seus arquitectes
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Fins a cinc quilòmetres per llençar les escombraries: el nou model indigna els veïns de la Nou de Berguedà
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- La revolució en la prevenció de problemes de retina arriba a Manresa
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni