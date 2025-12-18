La Cerdanya comença a instal·lar els contenidors de la nova recollida de la brossa
Després de les primeres setmanes oberts tan sols es podran utilitzar amb els clauers que reparteix el Consell Comarcal
El Consell Comarcal de la Cerdanya ha començat a instal·lar aquesta setmana els nous contenidors de residus que conformen les àrees emergents vinculades al nou servei de recollida porta a porta. Es tracta d’una actuació que s’emmarca dins la renovació global del sistema de recollida de residus a la comarca, un procés iniciat els darrers mesos amb la implantació progressiva del nou model.
Els nous contenidors són de ferro, més robustos i duradors, pensats per resistir el pas del temps i l’ús intensiu. Des del Consell Comarcal es destaca que aquesta aposta suposa una inversió clara en un servei públic de qualitat, amb l’objectiu de reforçar la fiabilitat del sistema de recollida de residus i dignificar les àrees emergents, millorant també la imatge dels espais públics.
La renovació de la recollida de residus a la Cerdanya respon a la voluntat d’incrementar els índexs de reciclatge, adaptar-se a la normativa vigent i millorar l’eficiència del servei. El desplegament del porta a porta i la creació d’àrees d’emergència formen part d’aquesta estratègia global, que pretén fer compatible la sostenibilitat ambiental amb les particularitats del territori.
En aquesta primera fase, els contenidors de les àrees emergents són d’ús obert. No obstant això, el Consell recorda que en unes setmanes només es podran utilitzar amb la clau corresponent, que serà facilitada per l’empresa concessionària del servei en el moment de lliurar els cubells i els bujols a les llars. Aquesta mesura busca garantir un ús correcte dels espais i evitar abocaments indeguts.
Les àrees emergents estan concebudes com a espais complementaris al porta a porta. Disposen de contenidors per a les diferents fraccions i estan pensades per a situacions excepcionals, quan per circumstàncies imprevistes no és possible adaptar-se als calendaris i a les normes habituals del servei domiciliari.
Des del Consell Comarcal de la Cerdanya s’ha remarcat que la instal·lació d’aquests nous contenidors és un pas més dins d’un procés que continuarà de manera progressiva arreu de la comarca. L’objectiu final és consolidar un sistema de recollida més modern, eficient i sostenible i oferir un millor servei tant als residents com a la població flotant que rep la Cerdanya al llarg de l’any.
- ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
- Detenen un home a Igualada per estafar 10.000 euros a una constructora fent-se passar per un dels seus arquitectes
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Fins a cinc quilòmetres per llençar les escombraries: el nou model indigna els veïns de la Nou de Berguedà
- La revolució en la prevenció de problemes de retina arriba a Manresa
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni
- Robaven motos a l'àrea de Barcelona i les venien a peces des de Manresa