La Generalitat farà habitatge social al pla de Rigolisa de Puigcerdà
El Govern ha anunciat 179 àrees de sòl disponible a Catalunya per fer 214.000 habitatges a mitjà termini
La Generalitat ha inclòs la inversió per fer habitatge públic al Pla de Rigolisa de Puigcerdà. El Govern ha seleccionat un total de 179 àrees de sòl urbanitzable de Catalunya en les quals construir 214.000 habitatges a mitjà termini. L'Ajuntament de Puigcerdà ha aprovat, recentment,el canvi urbanístic necessari per poder fer la construcció. Un 60% de les zones prioritzades es troben a Barcelona i l’àrea metropolitana de la capital catalana.
Els sectors preselecionats es troben en diversos estadis del tràmit urbanístic, però una gran part no té un planejament aprovat o està pendent de revisió. La Generalitat preveu que entre un 40% i un 50% dels habitatges siguin assequibles. L’Incasòl serà administració actuant i tindrà un 15% dels drets edificables de les promocions. En total, el Govern preveu mobilitzar, a través de l’Institut Català de Finances (ICF), 8.000 milions d’euros per finançar la construcció d’habitatge assequible en aquests sectors. A la Catalunya central hi ha una inversió a Vic.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha assegurat avui que “el Govern lidera una aposta estructural per incrementar el parc d’habitatge, tant lliure com protegit, de forma sostinguda” en el temps. Paneque ha explicat que el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica identificarà nous àmbits urbanístics en municipis amb demanda forta i acreditada d’habitatge on el planejament vigent hi prevegi la construcció per agilitar la seva transformació en noves àrees residencials. Per ara, ja s’han preseleccionat 179 sectors, que es troben en diversos estadis del tràmit urbanístic, amb potencial per construir-hi uns 214.000 nous habitatges.
La titular de Territori ha explicitat que “l’INCASÒL planificarà, redactarà els plans urbanístics i els projectes d’urbanització, executarà les obres i avançarà els recursos econòmics necessaris”. Es preveu que entre el 40 i el 50% dels nous habitatges siguin assequibles i, d’aquests, que la meitat es destini a lloguer.
Així ho preveu el Pla de mesures urgents per a l’impuls del desenvolupament de sòl residencial que aprovarà el proper Consell Executiu i que vol donar resposta a l’increment de la demanda d’habitatges derivada de la creació de noves llars.
Necessitat de nous habitatges per a noves llars
“Entre els anys 2015 i 2024 la població de Catalunya ha experimentat un creixement significatiu, mentre que el nombre d’habitatges nous construïts ha estat molt inferior al que s’hauria necessitat” per l’establiment de noves llars, ha comentat la consellera Paneque. Les estimacions indiquen un dèficit acumulat de l’ordre de 130.000 a 175.000 nous habitatges.
Urbanisme enllestit a Puigcerdà
L’Ajuntament de Puigcerdà ha aprovat, recentment, la modificació del pla urbanístic que afecta el Pla de Rigolisa i una part del Mas dels Estornells, un pas definitiu que permet desencallar projectes pendents i obrir noves perspectives per al creixement del municipi. Aquesta modificació inclou la reordenació dels usos del sòl per habilitar-lo per construir-hi nous equipaments, habitatges protegits i serveis públics.
Amb la requalificació es facilitarà la construcció d’habitatges protegits. L’Ajuntament projecta utilitzar els nous terrenys per ampliar l’oferta d’habitatge social, una urgència per a molts joves, famílies i treballadors de la zona davant de la manca històrica de pisos assequibles a Puigcerdà.
A la vora, hi podria haver la possibilitat d’ampliar l’Hospital de Cerdanya i d’activar projectes clau com la construcció d’una pista d’atletisme reglamentària. Segons l’Ajuntament, aquesta serà la primera de la seva mena a l’Alt Pirineu i l’Aran, i miraria de donar resposta a la creixent demanda d’equipaments esportius a la vila i la comarca.
