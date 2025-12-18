Puigcerdà concentra exactament la meitat de la població de la Cerdanya, segons l'últim padró
En el conjunt de la demarcació està molt igualat el nombre de municipis que creixen i els que decreixen, són 8 els que sumen i 9 els que resten
La Cerdanya és la comarca de l’àrea d’influència de Regió7, segons l'últim padró municipal oficial (d'1 de gener del 2025), que l'INE acaba de fer públic. Entre l’1 de gener del 2024 i el del 2025 tot just suma 2 habitants més. Però això no obsta perquè aquest registre a la comarca estigui marcat per dues xifres rodones: 20.000 i 10.000. La primera és la població que, amb aquests 2 habitants més, es consolida la comarca. Va ser en el padró anterior quan, per primer cop, va superar aquest llindar en tota la seva història, i ara són 20.070 habitants.
I exactament (ni més ni menys) la meitat d’aquesta població, 10.035, és la que consta oficialment a Puigcerdà, una barrera que va superar per primera vegada en el del 2024. La capital comarcal ha sumat des de principi d’aquest segle 4.500 habitants més, un creixement de gairebé el 70%, mentre que en el conjunt de la comarca aquesta variació en 25 anys ha estat del 43%.
D’altra banda, cal apuntar que aquests 10.000 habitants de Puigcerdà són una xifra més que simbòlica, ja que té un efecte important, en el cas de les poblacions. El dels 10.000 és un dels llindars que suposa un salt en el nombre de regidors que componen el ple d’un ajuntament. En aquest cas, el de Puigcerdà haurà de passar dels 13 actuals a 17 en les pròximes eleccions municipals (maig del 2027).
En el conjunt de la demarcació està molt igualat el nombre de municipis que creixen i els que decreixen. Són 8 els que sumen i 9 els que resten.
De la comarca també es pot ressenyar que Ger supera per primer cop el mig miler d’habitants. N’ha guanyat 7 i ha passat a tenir-ne 501.
Per tercer any consecutiu, totes les comarques de casa nostra han registrat sense excepció creixements de població, segons el que és el registre, a priori, més oficial de tots: el padró municipal. I ho fan d’una manera molt similar, al voltant de l’1%, tot i que amb alguns paràmetres desiguals. L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha fet públic ara les xifres del padró corresponents a 1 de gener del 2025 (per tant, reflecteixen realment la població amb la qual cada demarcació va tancar el 2024).
En conjunt, els territoris de l’àrea d’influència de Regió7 han guanyat prop de 6.000 persones i sumen un total de 536.234 habitants. Encara des d’una perspectiva general, el que mostra aquesta estadística és que del total de 164 municipis que formen aquesta àrea territorialment tan diversa, exactament 100 (el 61%) ha tingut variacions a l’alça en el nombre d’habitants entre un any i l’altre.
