Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
ZBE de ManresaJaume MasanaEl ForasterVila romanaBar MokaPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Els ramaders cerdans s'uneixen al bloqueig de la frontera pel costat nord

La protesta, que rep el suport dels alcaldes locals, s'allargarà el cap de setmana afectant el trànsit cap a Andorra

Els alcaldes i regidors de l'Alta Cerdanya al tall d'Ur

Els alcaldes i regidors de l'Alta Cerdanya al tall d'Ur / LAURENT LEYGUE

Miquel Spa

Miquel Spa

Ramaders de la Cerdanya i la Catalunya Central vinculats a la Revolta Pagesa, s'han sumat aquest divendres al matí al tall del pas fronterer d’Ur, un dels punts d’accés principals entre els dos estat, per protestar contra les polítiques i mesures que consideren perjudicials per al sector ramader. El bloqueig, que es mantindrà durant tot el cap de setmana, complica la mobilitat habitual cap al Pas de la Casa i obliga els conductors que volen accedir a Andorra des de França a desviar-se per la xarxa de carreteres interiors a través de Montlluís, Llívia i Puigcerdà, entrant per passos alternatius.

La protesta s’inscriu en un context més ampli de mobilitzacions ramaderes a França, on en les últimes setmanes agricultors han intensificat talls de carreteres i autopistes per oposar-se a determinades mesures sanitàries i econòmiques. Entre les reclamacions del sector figura la gestió de malalties que afecten el bestiar, així com la demanda de majors garanties i suport davant de l’impacte que les decisions administratives i econòmiques tenen sobre la producció i la viabilitat de les explotacions. Aquesta onada de protestes ha portat pagesos i ramaders a bloquejar punts estratègics de la xarxa viària per fer sentir les seves demandes davant de les autoritats. El tall compta amb el suport de diversos alcaldes i regidors de la comarca.

Un vehicle ramader al tall

Un vehicle ramader al tall / LAURENT LEYGUE

Els responsables de les protestes han indicat que la intenció és reclamar canvis de rumb en les polítiques que consideren restrictives o injustes per al sector, amb especial atenció a qüestions relacionades amb la salut animal i les condicions de mercat. Mentrestant, el tall d’Ur i altres bloquejos fronterers mantenen la incertesa sobre el trànsit transfronterer en plena temporada d’hivern, amb possibles afectacions per a conductors i turistes que planegen viatjar cap a Andorra o la vall del Querol durant el pont i el cap de setmana.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents