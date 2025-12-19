Els ramaders cerdans s'uneixen al bloqueig de la frontera pel costat nord
La protesta, que rep el suport dels alcaldes locals, s'allargarà el cap de setmana afectant el trànsit cap a Andorra
Ramaders de la Cerdanya i la Catalunya Central vinculats a la Revolta Pagesa, s'han sumat aquest divendres al matí al tall del pas fronterer d’Ur, un dels punts d’accés principals entre els dos estat, per protestar contra les polítiques i mesures que consideren perjudicials per al sector ramader. El bloqueig, que es mantindrà durant tot el cap de setmana, complica la mobilitat habitual cap al Pas de la Casa i obliga els conductors que volen accedir a Andorra des de França a desviar-se per la xarxa de carreteres interiors a través de Montlluís, Llívia i Puigcerdà, entrant per passos alternatius.
La protesta s’inscriu en un context més ampli de mobilitzacions ramaderes a França, on en les últimes setmanes agricultors han intensificat talls de carreteres i autopistes per oposar-se a determinades mesures sanitàries i econòmiques. Entre les reclamacions del sector figura la gestió de malalties que afecten el bestiar, així com la demanda de majors garanties i suport davant de l’impacte que les decisions administratives i econòmiques tenen sobre la producció i la viabilitat de les explotacions. Aquesta onada de protestes ha portat pagesos i ramaders a bloquejar punts estratègics de la xarxa viària per fer sentir les seves demandes davant de les autoritats. El tall compta amb el suport de diversos alcaldes i regidors de la comarca.
Els responsables de les protestes han indicat que la intenció és reclamar canvis de rumb en les polítiques que consideren restrictives o injustes per al sector, amb especial atenció a qüestions relacionades amb la salut animal i les condicions de mercat. Mentrestant, el tall d’Ur i altres bloquejos fronterers mantenen la incertesa sobre el trànsit transfronterer en plena temporada d’hivern, amb possibles afectacions per a conductors i turistes que planegen viatjar cap a Andorra o la vall del Querol durant el pont i el cap de setmana.
