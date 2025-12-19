Ger, el poble dels pessebres
Una ruta de diorames en portals i finestres complementada amb escenes a mida real i fotocalls fa del passeig de nit un itinerari tematitzat en el Nadal
Ger ha convertit la seva ruta dels pessebres en una de les propostes de Nadal més singulars i consolidades de la Cerdanya. La iniciativa, impulsada fa onze anys, proposa un recorregut a peu pel poble per descobrir una vintena de diorames repartits en aparadors i finestres, combinats amb elements de pessebre a mida real que omplen carrers i places.
La visita guanya un interès especial quan es fa de nit, ja que molts dels diorames s’il·luminen des de l’interior i creen un ambient especialment atractiu. La llum permet apreciar millor els detalls de les escenes i transforma el passeig pels carrers en una experiència més visual i immersiva, especialment durant les hores fosques dels dies d’hivern.
Segons explica la regidora de Cultura de Ger, Eva Sanchís, el projecte va néixer de manera molt més modesta. “Vam començar mostrant vuit diorames a l’església, però al cap d’uns anys vam decidir treure’ls i repartir-los pel poble, i així es va formar la ruta dels pessebres”, recorda. L’objectiu era fer sortir la gent al carrer i integrar els pessebres en la vida quotidiana del municipi. Actualment, la mostra compta amb “una vintena llarga de diorames repartits per diferents punts del poble”, que es poden visitar passejant tranquil·lament. Amb el pas dels anys, l’organització ha anat incorporant nous atractius per fer créixer la proposta. “Hem anat afegint elements perquè la gent ho pugui gaudir més”, assenyala Sanchis. Entre les novetats que s’han anat introduint hi ha fotocalls amb temàtica nadalenca i, especialment, la incorporació de figures i estructures de pessebre a mida real. “Fa dos anys vam instal·lar un portal molt gran a l’entrada del poble, fet per voluntaris que construeixen les carrosses d’estiu, i aquest any hi hem afegit un pou amb mecanisme i una carreta”, explica la regidora. La idea és que el visitant “passegi i gaudeixi dels diorames i dels elements repartits pel poble”.
Pel que fa a l’origen dels pessebres, Sanchis destaca el paper clau de Joan Parera, veí de Ger i primer impulsor de la col·lecció. “Ell feia els diorames i ens els va cedir; quan va morir, vam crear la comissió dels pessebres per cuidar-los i continuar el projecte”, explica. Actualment, la comissió està formada per quatre persones, amb el suport puntual d’altres col·laboradors.
La ruta també ha crescut gràcies a la incorporació de nous autors. “Tenim pessebres de Ramon Orriols, que fins i tot va fer un taller amb alumnes, i d’altres creadors o un diorama fet amb gent del poble després d’un curs amb una entitat pessebrista”, detalla Sanchis. Tot plegat conviu amb els diorames originals, que es van mantenint i restaurant.
El recorregut està pensat perquè sigui fàcil de seguir. A l’entrada del poble, un QR permet localitzar tots els punts d’interès. “Amb el codi pots veure on estan ubicats tant els diorames com els elements a mida real”, explica la regidora.
Tot i que és difícil quantificar el nombre de visitants, des de l’Ajuntament constaten que la proposta s’ha consolidat. “Sobretot durant festius i caps de setmana veus gent passejant, mirant aparadors i fent-se fotos”, conclou Sanchis. Una imatge que confirma que la ruta dels pessebres ja forma part del calendari nadalenc habitual de Ger.
