Incendi de xemeneia en una casa a Alp

Els Bombers han treballat per apagar el foc que no ha deixat cap ferit

Bombers voluntaris d'Alp durant una pràctica

Bombers voluntaris d'Alp durant una pràctica / Mireia Arso

Núria León

Els Bombers de la Generalitat han apagat aquesta nit un incendi en una casa a Alp. Segons ha informat el cos, l'avís s'ha rebut a les 22.42h d'aquest dissabte al carrer Segre. El foc s'ha originat en la llar de foc i ha cremat completament la xemeneia. L'habitatge no ha tingut més afectació, però s'ha omplert de fum.

Tres dotacions han treballat per contenir les flames i cap persona ha resultat ferida.

