Incendi de xemeneia en una casa a Alp
Els Bombers han treballat per apagar el foc que no ha deixat cap ferit
Núria León
Els Bombers de la Generalitat han apagat aquesta nit un incendi en una casa a Alp. Segons ha informat el cos, l'avís s'ha rebut a les 22.42h d'aquest dissabte al carrer Segre. El foc s'ha originat en la llar de foc i ha cremat completament la xemeneia. L'habitatge no ha tingut més afectació, però s'ha omplert de fum.
Tres dotacions han treballat per contenir les flames i cap persona ha resultat ferida.
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Un expert de Manresa en accessoris per a cotxes llança aquesta alerta sobre la balisa V16: 'Per garantir la seguretat...
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós
- La soledat no desitjada per Nadal: «M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú»
- La Generalitat publica un mapa digital per donar a conèixer 615 comerços centenaris de Catalunya