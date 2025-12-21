Rescaten un grup d'adolescents i monitors que s'han vist sorpresos per una allau a Meranges
De les 14 persones que hi havia, cap ha quedat atrapada, però els Bombers han hagut de traslladar tres ferits lleus a l'Hospital de Cerdanya
La resta han estat evacuats per terra per precaució a causa de les males condicions meteorològiques
Un grup de 14 persones format per adolescents i monitors s'ha vist sorprès per una allau a Meranges, prop de l'estany de Malniu, mentre es dirigien al refugi d'Engorgs. Tot i que cap dels excursionistes ha quedat atrapat, l'helicòpter medicalitzat amb bombers del Grup Actuacions Especials (GRAE) i personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha hagut de traslladar-ne tres amb afectacions lleus a l'Hospital de Cerdanya. Posteriorment, unitats terrestres del cos han evacuat la resta del grup per precaució a causa de les males condicions meteorològiques.
L'avís s'ha rebut al voltant de 2/4 de dues del migdia. A part de l'helicòpter dels GRAE, fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat quatre dotacions de suport terrestre dels Bombers que han acompanyat en la baixada a la resta de persones que hi havia per una qüestió de seguretat.
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Un expert de Manresa en accessoris per a cotxes llança aquesta alerta sobre la balisa V16: 'Per garantir la seguretat...
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós
- La soledat no desitjada per Nadal: «M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú»
- La Generalitat publica un mapa digital per donar a conèixer 615 comerços centenaris de Catalunya