Unitat d'Atenció Intermèdia de Puigcerdà: l'Hospital amable
Un projecte busca adaptar l’hospital a les necessitats de les persones grans, combinant confort, socialització i programes d’exercici físic per millorar la qualitat de vida dels pacients
La Unitat d'Atenció Inermèdia de la Fundació Hospital de Puigcerdà, dins l'edifici de la Residència de la capital cerdana, ha posat en marxa el projecte Hospital Amable, una iniciativa orientada a millorar l’atenció integral de les persones grans a la Cerdanya. L’objectiu és crear un entorn hospitalari més proper, confortable i adaptat a les necessitats individuals dels pacients.
Segons el director de la unitat, Jesús Sànchez, el context del Pirineu presenta un perfil demogràfic complex: “tenim uns 72.000 habitants, dels quals més del 21% tenen 65 anys o més. L’índex d’envelliment i sobreenvelliment és molt alt, això implica una elevada complexitat i dependència en les persones que atenem”, explica. “La tendència és que els grups de més de 80-85 anys siguin els prevalents, amb un augment significatiu de la complexitat sanitària i social.”
Sànchez destaca que l’atenció no pot ser fragmentada: “Hem d’intentar atendre les persones de forma integrada, entre l’hospital, l’atenció primària i els recursos socials, per garantir la continuïtat assistencial.” Així, el projecte Hospital Amable parteix d’una visió centrada en la persona. “Una persona no és una malaltia ni un llit, sinó que té una història, unes preferències i unes capacitats. Tot el sistema s’ha d’organitzar per atendre-ho de manera eficient”, assenyala el director.
Vuit àmbits de treball
El grup de treball, format per professionals de medicina, fisioteràpia, psicologia, treball social i ocupacional, ha definit vuit línies d’actuació que es desplegaran progressivament. Aquestes inclouen l’adaptació dels espais perquè siguin més còmodes i acollidors, amb mobiliari i llits adequats, ampliació del menjador i creació de sales de rehabilitació; la formació del personal per tenir en compte la història de vida, preferències i necessitats dels pacients; la facilitació d’informació i participació perquè els pacients puguin escollir horaris, menús i activitats segons les seves preferències; la creació d’espais i activitats que fomentin la socialització entre els pacients; la instal·lació del parc amable amb cinc aparells d’exercici adaptats a l’aire lliure, amb programes personalitzats per evitar el deteriorament funcional i cognitiu; mesures dins les habitacions per orientar sobre l’hora i el dia i reduir confusions; la minimització de sorolls i intrusions nocturnes per garantir un descans adequat; i la promoció d’activitats complementàries que millorin la salut física i cognitiva dels pacients.
El projecte ha estat reconegut amb el premi de la fundació Humanizando la Sanidad, que atorga 5.000 euros destinats al parc amable. “Aquest ajut servirà per instal·lar les màquines i començar les activitats previstes aquest 2026. Els cinc aparells permetran exercicis de pectorals, extensió de cames i maniveles adaptades”, detalla Sànchez. “Els pacients podran utilitzar-los de manera autònoma després d’una instrucció prèvia, gaudint de l’aire lliure i de la socialització amb altres persones.”
Hospital Amable representa un pas endavant cap a un model d’atenció integral i humà, adaptat a les característiques demogràfiques i socials del Pirineu, amb l’objectiu de convertir l’hospital en un entorn més proper a casa i respectuós amb la persona.
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Un expert de Manresa en accessoris per a cotxes llança aquesta alerta sobre la balisa V16: 'Per garantir la seguretat...
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós
- La soledat no desitjada per Nadal: «M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú»
- La Generalitat publica un mapa digital per donar a conèixer 615 comerços centenaris de Catalunya