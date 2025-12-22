Més esquí de formació a la Cerdanya
El Consell Comarcal impulsa un nou programa d'extraescolars que portarà els alumnes a fer esquí nocturn a Masella i nòrdic a Guils per 2,4 euros la jornada gràcies a un acord amb la Fundacio Bosch Aymerich
La Cerdanya ha sumat aquesta temporada d'hivern una nova eina de formació en el camp dels esports d’hivern amb la posada en marxa d’una activitat extraescolar vinculada a la neu, pensada específicament per als infants i joves de la comarca. La iniciativa, impulsada pel Consell Comarcal i el Consell Esportiu, vol facilitar l’accés a l’esquí als alumnes des de primer de primària fins a segon d’ESO, amb una proposta de proximitat i a preus assequibles.
El programa es desenvoluparà a les estacions de Masella i Guils Fontanera i inclou un total de deu sessions: vuit dedicades a l’esquí alpí i al snowboard a Masella i dues més d’esquí de fons a les pistes nòrdicques de Guils. L’alta demanda ha fet que les places s’hagin exhaurit, i l’activitat començarà el 15 de gener i finalitzarà el 19 de març. Les sessions es faran els dijous a la tarda aprofitant el programa d'Esquí Nocturn de Masella. Els alumnes marxaran cap a les pistes a dos quarts de sis. Pel que fa al nòrdic, les sessions es faran més avançada la temporada quan el dia s'allarga i, si cal es faran les esquiades amb llum frontal.
La consellera d'Esports, Mar Quera, ha explicat que aquesta primera edició es va plantejar com una prova pilot amb 30 places a un preu de 24 euros les deu sessions i que s'han ocupat de seguida, de manera que la seva voluntat és consolidar el projecte els pròxims anys amb més places. Així, la responsable de l'àrea d’Esports del Consell Comarcal destaca que una de les prioritats del projecte és garantir que els nens i nenes de la Cerdanya puguin gaudir de les estacions d’esquí del seu entorn, tenint en compte que moltes propostes del sector estan orientades principalment a públic de fora. En aquest sentit, el cost del transport s’identifica com un dels principals factors que encareixen aquestes activitats.
Per fer-ho possible, s’ha dissenyat un sistema de recollida dels participants a Puigcerdà, amb parades també a Alp, per facilitar l’accés a les pistes. El projecte compta amb el suport de la Fundació Bosch Aymerich, que finança tant el transport com el monitoratge, un element clau per reduir el preu final i garantir una formació de qualitat.
Les sessions aniran a càrrec de tècnics professionals vinculats al Consell Esportiu, reforçant així una oferta educativa arrelada al territori. Des del Consell Comarcal subratllen que l’objectiu final és acostar els infants locals al món de la neu i fomentar la pràctica esportiva aprofitant l'entorn més immediat dels joves.
Aquesta proposta del Consell Comarcal s’emmarca en una tendència més àmplia de promoció de la neu entre l’alumnat pirinenc. La Generalitat de Catalunya impulsa des de fa anys el programa Esport Blanc Escolar, una iniciativa institucional que vol acostar els esports d’hivern a l’alumnat de tercer i quart de primària de les escoles de les comarques del Pirineu català. El programa va néixer com a prova pilot durant el curs 2013‑2014 i ha anat creixent progressivament fins a esdevenir un referent en iniciació a la neu dins de l’horari lectiu escolar.
Actualment l’Esport Blanc Escolar arriba a unes 2.623 alumnes de 62 centres educatius de tot el Pirineu català, amb entre 6 i 8 sessions d’esquí alpí, esquí de fons i surf de neu al segon trimestre del curs escolar. Aquest hivern, la iniciativa es troba a la seva 12a edició i, al llarg dels anys, ha permès que més de 11.000 nens i nenes puguin practicar esports de neu dins del mateix programa escolar, fomentant valors com el respecte pel medi i el treball en equip.
