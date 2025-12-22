Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una nevada afecta totes les cotes a la Cerdanya

La precipitació arriba a primera hora als pobles deixant dos centímetres a Puigcerdà i s’intensifica a les cotes altes, amb previsions de gruixos destacats a les estacions d’esquí

La rotonda d'entrada a Puigcerdà aquest dilluns a primera hora del matí

La rotonda d'entrada a Puigcerdà aquest dilluns a primera hora del matí / A.P.S.

Miquel Spa

Miquel Spa

Puigcerdà

El temporal de neu s’ha activat de matinada a la Cerdanya i ha deixat una enfarinada generalitzada a totes les cotes. Els nuclis de població, situats al voltant dels 1.000 metres d’altitud, ja s’han despertat amb una primera cobertura blanca que dona una imatge plenament hivernal a la comarca. Puigcerdà ha acumulat dos centímetres a primera hora del matí.

A Puigcerdà, al barri de l’estació, a les vuit del matí la temperatura se situava en -0,1 ºC, el registre mínim del dia, confirmant l’entrada d’aire fred associada al front. La màxima d’ahir es va quedar en uns discrets 4,4 ºC, mentre que la pressió atmosfèrica ha baixat fins als 997 hectopascals, un valor propi d’episodis de temps inestable. La humitat relativa és molt elevada, del 99%, fet que afavoreix la persistència de la nuvolositat i la sensació de fred. De fet, ahir no es va registrar cap hora efectiva de sol i la radiació solar mitjana va ser molt baixa, amb només 33 W/m². L’índex UV màxim també es va mantenir a zero, una dada poc habitual però coherent amb un cel completament cobert durant tota la jornada, segons les dades del meteoròleg puigcerdanès Jordi Queralt.

La plaça de l'Ajuntament de Puigcerdà sota la nevada

La plaça de l'Ajuntament de Puigcerdà sota la nevada / A.P.S.

Font-romeu, 30 centímetres de bon matí

A les nou del matí, la nevada es manté activa a tota la comarca i els pronòstics apunten que l’episodi podria guanyar intensitat al llarg del dia, especialment a les cotes més elevades. És en aquestes zones, on se situen les estacions d’esquí, on s’esperen gruixos més importants i acumulacions de neu considerables. Font-romeu, a l'Alta Cerdanya, a primera hora del matí ha acumulat 30 centímetres de neu nova.

Els teulats de Prullans a primera hora ja amb els primers centímetres de neu

Els teulats de Prullans a primera hora ja amb els primers centímetres de neu / MIQUEL SPA

El cel es manté completament tapat (8/8) i la visibilitat és dolenta, especialment als accessos viaris i a les zones més obertes de la plana cerdana. El vent ha bufat fluix, amb una ratxa màxima de 9,4 km/h de ponent registrada ahir a la tarda, i una direcció mitjana de mestral durant les darreres 24 hores.

La situació configura un escenari plenament hivernal que obliga a extremar la prudència a la carretera i que pot suposar un impuls destacat per a la temporada de neu a les estacions de la Cerdanya, si es confirmen les previsions de nevades més copioses a les cotes altes.

TEMES

