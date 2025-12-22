Una nevada afecta totes les cotes a la Cerdanya
La precipitació arriba a primera hora als pobles deixant dos centímetres a Puigcerdà i s’intensifica a les cotes altes, amb previsions de gruixos destacats a les estacions d’esquí
El temporal de neu s’ha activat de matinada a la Cerdanya i ha deixat una enfarinada generalitzada a totes les cotes. Els nuclis de població, situats al voltant dels 1.000 metres d’altitud, ja s’han despertat amb una primera cobertura blanca que dona una imatge plenament hivernal a la comarca. Puigcerdà ha acumulat dos centímetres a primera hora del matí.
A Puigcerdà, al barri de l’estació, a les vuit del matí la temperatura se situava en -0,1 ºC, el registre mínim del dia, confirmant l’entrada d’aire fred associada al front. La màxima d’ahir es va quedar en uns discrets 4,4 ºC, mentre que la pressió atmosfèrica ha baixat fins als 997 hectopascals, un valor propi d’episodis de temps inestable. La humitat relativa és molt elevada, del 99%, fet que afavoreix la persistència de la nuvolositat i la sensació de fred. De fet, ahir no es va registrar cap hora efectiva de sol i la radiació solar mitjana va ser molt baixa, amb només 33 W/m². L’índex UV màxim també es va mantenir a zero, una dada poc habitual però coherent amb un cel completament cobert durant tota la jornada, segons les dades del meteoròleg puigcerdanès Jordi Queralt.
Font-romeu, 30 centímetres de bon matí
A les nou del matí, la nevada es manté activa a tota la comarca i els pronòstics apunten que l’episodi podria guanyar intensitat al llarg del dia, especialment a les cotes més elevades. És en aquestes zones, on se situen les estacions d’esquí, on s’esperen gruixos més importants i acumulacions de neu considerables. Font-romeu, a l'Alta Cerdanya, a primera hora del matí ha acumulat 30 centímetres de neu nova.
El cel es manté completament tapat (8/8) i la visibilitat és dolenta, especialment als accessos viaris i a les zones més obertes de la plana cerdana. El vent ha bufat fluix, amb una ratxa màxima de 9,4 km/h de ponent registrada ahir a la tarda, i una direcció mitjana de mestral durant les darreres 24 hores.
La situació configura un escenari plenament hivernal que obliga a extremar la prudència a la carretera i que pot suposar un impuls destacat per a la temporada de neu a les estacions de la Cerdanya, si es confirmen les previsions de nevades més copioses a les cotes altes.
Subscriu-te per seguir llegint
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- La perfumeria Regina abaixa la persiana: «És la història de la nostra família»
- Un turisme pateix una sortida de via a la carretera de Vic de Manresa
- Rescaten un grup d'adolescents i monitors que s'han vist sorpresos per una allau a Meranges
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós