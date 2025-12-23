El Consell de la Cerdanya aposta per un creixement responsable
La institució comarcal ha promogut al llarg d’aquest any projectes estratègics que busquen millorar els serveis públics, reforçar la cohesió social i preservar el territori
Regió7
El Consell Comarcal de la Cerdanya, encapçalat pel president Isidre Chia, tanca un any de forta activitat institucional, marcat per l’impuls de projectes estratègics que busquen millorar els serveis públics, reforçar la cohesió social i preservar el territori. Al llarg del 2025, l’ens comarcal ha treballat de manera coordinada amb els ajuntaments, altres administracions i els agents del territori per donar resposta a alguns dels principals reptes estructurals de la comarca.
Un dels àmbits que ha concentrat més esforços ha estat la gestió dels residus. El Consell ha impulsat una nova licitació comarcal amb l’objectiu de millorar el reciclatge i renovar una maquinària i uns contenidors molt deteriorats. Aquest procés, desenvolupat amb un intens treball institucional i tècnic, ha permès obtenir una subvenció d’11 milions d’euros per modernitzar la planta de pretractament i impermeabilitzar els vasos de l’abocador, avançant cap a un model més sostenible i econòmicament viable. Paral·lelament, s’ha sol·licitat una subvenció per a la deixalleria comarcal, actualment pendent de resolució.
En matèria de sanejament, s’ha tornat a licitar el servei amb l’objectiu de millorar-ne l’eficiència i garantir-ne el correcte funcionament a mitjà i llarg termini. A més, el Consell ha adquirit un terreny adjacent a la depuradora central, pensat per donar resposta a futures ampliacions i necessitats del sistema.
Casal de la Gent Gran
L’àmbit social ha estat una altra de les prioritats de l’any. El passat mes de maig es va inaugurar el Casal Comarcal de la Gent Gran, que s’ha consolidat com un espai de convivència i benestar on les persones grans tenen un paper actiu en la vida comunitària. Tallers, activitats culturals, balls, ioga o clubs de lectura fomenten la socialització i un envelliment saludable. A més, s’ampliarà i rehabilitarà completament el local i el jardí del Consell Comarcal per millorar l’atenció a la ciutadania i adaptar els espais a les necessitats actuals.
La preservació del patrimoni natural i el foment d’un model de desenvolupament sostenible han estat també eixos centrals de l’acció comarcal. En aquest sentit, el Consell treballa en la senyalització i el manteniment dels més de 500 quilòmetres de la Xarxa de Senders, promovent activitats com el senderisme i el cicloturisme.
En l’àmbit de l’economia circular, destaca la prova pilot de recollida de plàstics ramaders, que en el seu primer any ha permès recuperar 42 tones de material de 46 explotacions.
Un turisme diversificat
Pel que fa al turisme, el Consell Comarcal aposta per un model sostenible i diversificat, recollit en un Pla Estratègic que busca desestacionalitzar l’activitat i generar noves oportunitats econòmiques. Entre les línies de treball, destaca el turisme de negocis o MICE, identificat com una opció per omplir allotjaments i serveis durant les temporades baixes. Aquest projecte s’ha desenvolupat en el marc d’una col·laboració publicoprivada entre el Consell Comarcal, Empresariat Cerdanya, els ajuntaments i una consultora especialitzada. Un altre projecte important que s’està treballant és el de la construcció sostenible, que ha tingut una acollida molt positiva entre els empresaris.
El repte de la mobilitat
La mobilitat continua sent un dels grans reptes de la comarca. En aquest àmbit, el Consell treballa en la implementació del Transport a Demanda (TAD) per millorar les connexions internes entre nuclis rurals i centres d’activitat. Alhora, manté la coordinació amb altres administracions per avançar en la millora de les infraestructures viàries i ferroviàries i facilitar les connexions.
Tot aquest conjunt d’actuacions ha estat impulsat des de la iniciativa del president del Consell Comarcal, Isidre Chia, i del seu equip de govern, i ha estat possible gràcies al treball constant i rigorós de l’equip tècnic de l’ens comarcal. La coordinació estreta amb els ajuntaments ha estat clau per adaptar les polítiques a la realitat de cada municipi i avançar en projectes compartits a escala comarcal.
Els projectes de futur se centren en la millora dels serveis bàsics, la promoció d’un model econòmic sostenible i el benestar de la població. En conjunt, el Consell Comarcal de la Cerdanya promou un desenvolupament equilibrat, sostenible i arrelat al territori, amb les persones i el paisatge com a elements clau.
